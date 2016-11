Record în lumea filmului: trailerul pentru Frumoasa şi bestia o fost urmărit de peste 120 de milioane de oameni, în 24 de ore de la lansare

Descriere foto: youtube.com

Disney a dat publicităţii luni dimineaţă un nou trailer al filmului "Beauty and the Beast", în care apar mai multe personaje din film, informează Hollywoodreporter.com.



Disney promite să bată toate recordurile cu noul film "Beauty and The Beast". Trailerul a strâns peste 120 de milioane de vizualizări în 24 de ore, depăşind astfel recordurile înregistrate de Fifty Shades of Grey sau Star Wars: The Force Awakens, scrie Vanity Fair.



Trailerul include momente memorabile din filmul de animaţie original din 1991, cum ar fi cel în care Bella (Emma Watson) dansează cu Bestia (Dan Stevens). Noua versiune Disney îi mai are în distribuţie pe : Emma Thompson în rolul lui Mrs. Potts, Ian McKellan în rolul lui Cogsworth şi Ewan McGregor în rolul lui Lumiere. Trailer-ul o prezintă şi pe Gugu Mbatha-Raw, în rolul lui Plumette, dar şi pe Audra McDonald în rolul lui Garderobe.



"The Beauty and the Beast" va intra în cinematografe pe 17 martie 2017.





sursa: procinema.ro