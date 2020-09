Record de număr de „boboci”, la început de an universitar, la Brașov

Braşovul începe anul universitar cu un record: cel mai mare număr de „boboci”



Universitatea Transilvania din Braşov are, în acest an, cei mai mulţi „boboci” din ultimul deceniu. Astfel, din cei aproape 20.000 de studenţi, 7.716 sunt „boboci”, atât la licenţă, cât şi la masterat şi doctorat. Mai mult, în ciuda pandemiei, are şi cel mai mare număr de „boboci” străini – 127, dintre care 85 pe cont propriu sau bursieri ai statului român, iar restul pe locurile pentru românii de pretutindeni.



În toate facultăţile din Braşov, cursuri online



Anul universitar se deschide, la Braşov, în 1 octombrie, în scenariul hibrid, care înseamnă cursuri online 100%, iar activităţile practice vor fi faţă în faţă.



Laboratoare „faţă în faţă”: în calup de 4 ore, cu pauză de 2 ore pentru dezinfectare



Orele practice se vor desfăşura în calupuri de câte 4 ore, cu 2 ore de pauză, timp în care sălile vor fi aerisite şi dezinfectate corespunzător.



De acasă sau de la bibliotecă şi din căminele universităţii, studenţii se vor conecta la platformele de e-learning şi vor participa la cursuri.



Orarul va fi clasic, la fel ca în anii precedenţi, singura diferenţă fiind locul de desfăşurare a cursurilor.





În stoc: 800 de calculatoare şi 300 de laptop-uri



Rectorul Universităţii a susţinut, ieri, că „pandemia a surprins universitatea într-o situaţie avantajoasă”, studenţii şi cadrele didactice beneficiind de dinainte de pandemie de propria platformă pentru cursuri online şi un sistem de videoconferinţe al instituţiei academice. În plus, au fost achiziţionate şi 5 servere pentru stocare şi memorie de lucru.



„Pentru studenţii cu posibilităţi financiare reduse, în magazia universităţii există 800 de calculatoare şi 300 de laptop-uri, care ar putea fi repartizate acestora dacă este necesar. Semestrul trecut, când cursurile au fost online, fiecare facultate a făcut un studiu privitor la studenţii care nu au calculatoare sau acces la internet, iar numărul acestora este sub 5%”, a precizat prof. univ. dr. ing. Ioan Vasile Abrudan.





Trei zile pentru deschidere la fiecare facultate



Ceremonia de deschidere a anului universitar la Braşov va avea loc joi, 1 octombrie 2020, în condiţii restrânse, la Aula Universităţii Transilvania din Braşov, începând cu ora 10.00.



Totodată, timp de trei zile, până pe 3 octombrie 2020, fiecare facultate va organiza propriile evenimente, cu scopul principal de orientare a studenţilor de anul I şi de discutare a regulilor impuse în această perioadă de pandemie. La ceremonia oficială vor participa reprezentanţi ai studenţilor, iar aceasta va fi transmisă live, pe pagina de facebook. La începutul anului unbiversitar, rectorul Universităţii Transilvania a promis că studenţii vor avea parte de câteva surprize. A dezvăluit doar una – „bobocii” vor primi câte o mască personalizată.





Aplicaţie unică în ţară, pentru studenţi



Începând din acest an, studenţii au la dispoziţie şi o aplicaţie, în premieră în România, cu ajutorul căreia vor putea să acceseze, de pe telefoanele smart, informaţii precum orarul, planificarea cursurilor şi a examenelor, note şi chiar meniul de la cantină, dar şi să îşi plătească taxele de studiu sau pentru cămin. Aplicaţia a fost dezvoltată, anul trecut, de un grup de studenţi de la facultăţile de Inginerie Electrică şi Ştiinta Calculatoarelor, Matematică-Informatică şi Sociologie şi Comunicare.



„Este o aplicaţie care se numeşte Student@unitbv, dezvoltată în cadrul unei competiţii studenţeşti de proiecte – Noi dezvoltăm Universitatea. Cei care au creat-o sunt deja absolvenţi, iar cei care o menţin acum fac parte dintr-un grup administrativ de studenţi, care se numeşte Transilvania Star Group şi care au îmbunătăţit-o foarte mult în ultimul timp şi este funcţională”, a explicat, ieri, prorectorul cu studenţii şi legătura cu mediul socio-economic şi cultural, prof. univ. dr. Daniel Munteanu.