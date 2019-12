„Recitalul de la ora cinci”, la Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov

Descriere foto: Miercuri, 4 decembrie 2019, de la ora 17.00, la Muzeul „Casa Mureşenilor





Opera Braşov şi Muzeul „Casa Mureşenilor" Braşov îi invită pe brașoveni miercuri, 4 decembrie 2019, de la ora 17.00, la „Recitalul de la ora cinci".



Evenimentul muzical va fi susținut de artistele Operei Brașov: Nicoleta Chirilă - soprană, Valentina Mărgăraș - soprană, Anda Pop - soprană, Gabriela Hazarian - mezzosoprană, Sonia Hazarian - mezzosoprană, Nora Vlad - actriţă; La pian se va afla Nina Zaharia.



Pentru că a început luna decembrie, luna frumoaselor sărbători de Crăciun, programul recitalului stă sub semnul colindelor și al cântecelor sacre și de iarnă. Astfel, melomanii vor putea asculta: W.A. Mozart – „Laudate Dominum”, A. Vivaldi – „Domine Deus”, J.F. Wade – „Adeste Fideles”, „O, Tannenbaum”, „It’s the Most Wonderful Time of the Year”, „Santa Claus is Coming to Town”, „Rămâi, om bun, sănătos” – I. Criveanu, dar și muzică din îndrăgitul film „Sunetul muzicii”.



Intrarea se face pe bază de bilete care se achiziționează la intrarea în sala de concert a Muzeului „Casa Mureșenilor” Brașov.



Taxă intrare: -elevi, studenți: 1,50 lei

- adulți: 6 lei

- pensionari: 4 lei