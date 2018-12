Recitalul de la ora cinci: „E vremea colindelor…”

Descriere foto: Ultimul recital de la ora cinci din acest an de la „Casa Mureşenilor” se intitulează „E vremea colindelor…”; Sursa: muzeulmuresenilor.ro



Ultimul recital de la ora cinci din acest an de la „Casa Mureşenilor” va conține colinde!



Opera Braşov le-a pregătit melomanilor, pentru Recitalul de la ora cinci, de miercuri, 12 decembrie 2018 de la Muzeul Casa Mureşenilor, un concert de colinde. Spectacolul se intitulează sugestiv „E vremea colindelor…”.



Ioana Mărgărit – soprană, Cristina Coatu – soprană, Sonia Hazarian – mezzosoprană, alături de Nora Vlad – actriţă şi Simona Patriche – pianistă vor interpreta lied-uri de Dan Bălan, pe versurile poetei Otilia Cazimir – „Noapte de iarnă”, „Ninge”, „Prin zăpadă”, dar şi piese şi colinde internaţionale: „The Christmas Song”, „Let It Snow”, „Winter Wonderland”, „Silver Bells”, „White Christmas”, „I’ll Be Home for Christmas”, „Silent Night”.



Recitalul „E vremea colindelor...” este ultimul din anul 2018 de la Muzeul Casa Mureşenilor.



Intrarea se face pe bază de bilete care se achiziționează la intrarea în sala de concert a Muzeului „Casa Mureşenilor” (din Piaţa Sfatului nr. 25).



Prețul biletelor: elevi, studenți: 2 lei; pensionari: 3 lei; preț normal adulți: 5 lei.