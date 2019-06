Recital la două piane, vineri, la Aula Universităţii Transilvania

Descriere foto: Recital la două piane, cu Valentin M. Bogdan şi Julia Mortyakova (din Statele Unite), vineri, la Aula Universităţii Transilvania din Braşov; Sursa: bzb.ro



Iubitorii muzicii bune sunt aşteptaţi vineri, 21 iunie 2019, de la ora 19,00, la Aula Sergiu T. Chiriacescu a Universităţii Transilvania din Braşov, la recitalul la două piane al soliştilor Valentin M. Bogdan şi Julia Mortyakova (SUA).



Cu o experienţă îndelungată în a cânta în formaţia de două piane, artiştii abordează repertorii variate cu mare succes la public.



Programul va include: Concertul op 40 şi „Le Matin and Le Soir” op. 79 de C. Chaminade, „Rhapsody in Blue” de G. Gershwin, Concertul pentru două piane în re minor FP 61 - F. Poulenc, Metamorophosis IV de Valentin M. Bogdan şi Nostalgia – Variaţii pe tema „Ochi Negri”, de Olga Harris.



Intrarea se face pe bază de invitaţie, care se poate procura la Aulă înainte de începerea evenimentului.