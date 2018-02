Recital extraordinar „Mozartissimo”, la Opera Braşov

Descriere foto: Contratenorul Cezar Ouatu şi pianista Ioana Maria Lupaşcu, vor susține sâmbătă, 3 februarie 2018, un concert extraordinar la Opera Braşov; Sursa: facebook.com/Opera-Braşov

Contratenorul Cezar Ouatu şi pianista Ioana Maria Lupaşcu, vor susține un concert extraordinar la Opera Braşov.



Sâmbătă, 3 februarie 2018, de la ora 18.30, în Sala Operei, în continuarea Festivalului W.A. Mozart, 2018, organizat de Opera Brașov, iubitorii muzicii bune sunt invitați la recitalul extraordinar „Mozartissimo”, susținut de contratenorul Cezar Ouatu și pianista Ioana Maria Lupașcu.



În programul acestui inedit eveniment, contratenorul Cezar Ouatu va aborda arii din repertoriul compus în perioada de tinerețe a compozitorului austriac, reliefând un Mozart tânăr și savuros: „Caro, lontano” – „Ascanio in Alba”, „Va, l’error mio la palesa” și „Venga pur minacci e frema” – „Mitridate”, „Voi che sapete” și „Non so piu cosa son” – „Nunta lui Figaro”, lieduri: „Dans un bois solitaire”, „Abendempfindung”, „An Chloe”, „Das Veilchen”, aria „Agnus Dei” – „Coronation Mass”, în timp ce lucrările de pian solo pornesc de la maturitate către sfârșitul vieții: „Fantezia în re minor kv 397”, „Fantezia in do minor kv 475”, „Rondo kv 510”.



Preț bilete: 20 lei.

Biletele se vând la sediul Operei din str. Bisericii Române nr. 51, tel. 0268-419380 cu o oră înainte de începerea spectacolului (în cazul în care rămân bilete disponibile).