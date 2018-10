Recital de violoncel și pian la Casa Mureșenilor

Descriere foto: Eugen-Bogdan Popa de la Filarmonica „George Enescu” din București și Anamaria Biaciu-Popa de la Colegiul Național de Muzică „George Enescu” din București, vor suține un Recital de violoncel și pian la Muzeul „Casa Mureşenilor”



Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov vă invită sâmbătă, 27 octombrie 2018, de la ora 12.00, la Recital de violoncel și pian susținut de: Eugen-Bogdan Popa – violoncel (Filarmonica „George Enescu” din București) și Anamaria Biaciu-Popa – pian (Colegiul Național de Muzică „George Enescu” din București).



Programul cuprinde lucrări de: G. Enescu, D. Popovici, S. Antropov, A. Sibianu, C. Dimitrescu, I. Mureșianu, M. Marbe, C. C. Nottara, A. Pașcanu.



Intrarea este liberă!