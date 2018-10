Recital Cameral „Gaudeamus Quartet” la Sala Patria

Descriere foto: Cvartetul Filarmonicii Brașov, „Gaudeamus Quartet” susține marți, 16 octombrie 2018, la Sala Patria, un Recital Cameral de excepție; Sursa: newsbv.ro

Marți, 16 ocombrie 2018, de la ora 18.30, la Sala Mică Patria, Cvartetul Filarmonicii Brașov, „Gaudeamus Quartet” le propune iubitorilor muzicii de cameră un Recital Cameral cu un program de exceptie:



W. A. Mozart – Cvartet nr. 19 în Do major KV 465, „Cvartetul disonanțelor”

L. van Beethoven – Cvartet nr. 2 în Sol major op. 18.



Cvartetul (Lucia Neagoe – vioara I, Raluca Irimia Tomescu – vioara a II-a, Leona Varvarichi – viola si Stefan Neagoe – violoncel) a concertat atât pe scenele din România, cât și din străinătate: Marea Britanie, Rusia, Republica Moldova, Germania, Austria, Belgia, Franţa, Olanda, Italia, Japonia, Spania, Turcia, Slovacia, Ungaria, Croaţia, Cipru, Ungaria şi Polonia.



„Gaudeamus Quartet” a realizat înregistrări audio (pe CD) şi la televiziuni, cum ar fi TVR, RAI, Tv Rusia şi la Tv Moldova.



„Gaudeamus este un grup cu o grozavă imaginaţie şi iniţiativă. Am fost impresionat de profesionalismul şi integritatea lor, sunt încrezător în succesul lor” declara Dr. Hugh Maguire (Advanced Musical Studies Britten-Pears School of Aldeburgh, Marea Britanie).



„A fost o plăcere să-i ascult. Am fost impresionat de seriozitatea cu care abordează lucrările de muzică de cameră, de abilităţile tehnice şi muzicale şi de felul concentrat în care interpretează opere ale diferiţilor compozitori” mărturisea Thomas Kakuska (Cvartetul Alban Berg).



„Tenacitatea, disciplina şi exerciţiul şi-au arătat rezultatele şi acum cvartetul Gaudeamus este fără îndoială unul dintre cele mai bune grupuri de interpretare artistică” concluzionează Dan Prelipcean (Cvartetul Voces).



Biletele se pot procura de la Sala „Patria” din Bulevardul 15 Noiembrie, nr. 50A.