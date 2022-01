Răzvan Cionac și Natalia Runcanu pe podium la Cupa Europeană „Skate Helena”

Patinatorii Coronei revin cu medalii de la a doua competiție din turneul de patinaj artistic European Criterium!



La Cupa Europeană „Skate Helena”, desfășurată la Belgrad între 19-23 ianuarie, Răzvan Cionac a ocupat locul 1 și Natalia Runcanu locul 3, ambii la categoria Basic Novice. Competiția a fost acerbă, iar clasarea pe podium la această cupă europeană este un rezultat excepțional pentru sportivii Coronei!



Răzvan este la a doua poziție pe podium în turneul European Criterium, după ce a ocupat la Skate Celje, în Slovenia, locul 2 la categoria Basic Novice.



Patinatorii Coronei Brașov se află în creștere de formă sub îndrumarea antrenoarei Simona Pungă și evoluează la mai multe competiții internaționale.

La turneul „Skate Helena” ceilalți sportivi ai clubului brașovean au obținut următoarele rezultate:

Cristiana Mainea a reușit un personal best și s-a situat pe poziția a 12-a la categoria Cubs, Zara Grapă s-a clasat pe locul 17 la Best Novice III în prima ei competiție din sezon, Petra Costea a ocupat tot poziția a 17-a la categoria Best Novice II, fiind la prima ei competiție internațională după o pauză de 2 ani. Daria Cocan a reușit un personal best în competițiile internaționale și s-a clasat în top 10 la categoria Inter Novice.



Competiția „Skate Helena” a fost cea de-a doua din turneul European Criterium 2021/2022 care cuprinde 5 concursuri: Skate Celje 2021 (Slovenia), Cupa Europeană de Patinaj HELENA ediția 15 (Belgrad/ Serbia), Trofeul Sofia 2022 (Bulgaria), Memorialul Bellu – București, Cupa Europa ediția 33 (Folgaria/ Italia).