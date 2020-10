RATBV oferă joi vouchere la Muzeul de Artă Brașov

Descriere foto: RATBV va oferi joi, 15 octombrie 2020, în mod gratuit 11 pachete a câte două vouchere și un pachet ce conține trei vouchere care permit accesul la expoziția „Great Artists of the World. Colecția George Șerban”, organizată la Muzeul de Artă Brașov în perioada 9 octombrie - 6 decembrie 2020; Sursa: bzb.ro





RATBV a anunțat că joi, 15 octombrie 2020, va oferi în mod gratuit 11 pachete a câte două vouchere și un pachet ce conține trei vouchere care permit accesul la expoziția „Great Artists of the World. Colecția George Șerban”, organizată la Muzeul de Artă Brașov în perioada 9 octombrie - 6 decembrie 2020.



Voucherele, primite de RATBV în baza unui parteneriat încheiat cu Muzeul de Artă Brașov, vor fi oferite primelor 12 persoane care joi, între orele 06.00 și 21.30, vor achiziționa un abonament lunar sau anual de transport RATBV S.A. de la punctul de vânzare situat în terminalul „Rulmentul”.



Clienţii RATBV care vor intra în posesia unuia dintre pachetele de vouchere de intrare gratuite îşi pot achiziţiona orice tip de abonament de transport lunar sau anual, indiferent dacă este la preţul întreg de 85 sau, respectiv, 850 de lei ori dacă sunt abonamente cu reducere pentru studenţi ori donatorii de sânge.



De asemenea, pot primi vouchere și clienții RATBV care își vor achiziționa abonamente, cu prețul întreg sau redus, valabile pentru traseele operate de societate în zona metropolitană.