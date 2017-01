Rareș Ailincă, medaliat cu bronz la Campionatul Național de sabie

Descriere foto: Campionatul Național de sabie; Sursa: mytex.ro



Cei mai buni 43 de practicanţi ai scrimei, specializaţi în probele de sabie, de la cluburile din țară, s-au întrecut weekend-ul trecut, în sala „Ana Pascu” din capitală, la Campionatul Național rezervat juniorilor.



Deși este cu cinci ani sub categoria de vârstă, Rareș Ailincă (CSM Brașov) s-a descurcat foarte bine și a reușit să cucerească medalia de bronz.



Medalia de aur i-a revenit lui Răzvan Stănescu (CSM Unirea Slobozia), după 15-14 în finala cu Petru Aniculoesei (CSA Steaua București).



O altă medalie de bronz a reuşit să obţină şi George Dragomir (CSM Unirea Slobozia).



Cu excepția sportivului de la CSA Steaua, ceilalți sabreri prezenți pe podium se pregătesc sub comanda brașoveanului Marius Gălățanu la Centrul Olimpic de la Brașov.



„Rareș Ailincă a avut o evoluție foarte bună. Am reușit să cucerim medalia de bronz, în condițiile în care el, la doar 15 ani, s-a «bătut» cu sabreri de 20 de ani. Acest rezultat ne face să privim cu optimism spre Campionatul Național de cadeți și etapa din Circuitul European de cadeți, care se vor desfășura în week-end-ul ce urmează, la București”, a declarat antrenorul Marius Gălățanu.