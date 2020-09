Raliu: Echipajul braşovean Dan Gîrtofan şi Tudor Mârza, locul 2 la Iaşi

Descriere foto: Echipajul braşovean Dan Gîrtofan şi Tudor Mârza, au încheiat Raliul Iaşului pe locul 2; Sursa: bzb.ro





Dan Gîrtofan şi Tudor Mârza au terminat încă o etapă cu bine.



Raliul Iaşului, unul care a oferit surprize mari în ziua a doua, a fost, din nou, unul de bun augur pentru Giri şi Tudor, care au încheiat pe locul al doilea.



O evoluţie constantă şi multă şansă au făcut ca echipajul braşovean să se apropie la doar un singur punct de liderul la zi al Campionatului Naţional de Raliuri, Simone Tempestini.



Astfel că, ultimele două runde rămase de disputat din sezonul 2020, Cluj şi Arad, se anunţă foarte interesante. „A fost un raliu ok. Nu am avut ritmul pe care l-aş fi dorit. Vineri a fost ok, dar «m-am tăiat» ca să zic aşa pe cea de-a doua trecere pe Dobrovăţ. Am aterizat destul de urât şi iar am făcut o pagubă însemnată la maşină. De asta mi-era frică şi nu am scăpat. Nu a existat an în care să nu las o bară la Iaşi, pe acea săritoare celebră. Apoi, sâmbătă dimineaţă am ales să merg pe pneuri medii, ceea ce nu s-a dovedit un lucru prea insiprat. Încă de la primele viraje de pe prima probă de a doua zi mi-am pierdut încrederea, astfel că prima buclă am ratat-o complet. A venit apoi PS5, cu cele două incidente, care au dat peste cap clasamentul şi care ne-a adus pe podium. Din păcate, Bogdan avusese un parcurs bun până atunci, astfel că nu am putut să recuperăm diferenţa ce ne separa înaintea ultimei probe”, a declarat Dan Gîrtofan.



Dublul campion naţional, care şi-a aniversat ziua de de naştere chiar la Raliul Iaşului, a mai precizat că rezultatul obţinut este unul conjunctural.





„Clar este un rezultat de conjunctură. Nu este unul merituoriu. Îmi pare rău pentru Simone şi pentru Adrian, pentru ghinionul lor, dar mă bucur că sunt teferi, că nu au păţit nimic. Ăsta este motorsportul. Când mergi foarte tare, îţi asumi şi anumite riscuri. Iar lucrurile nu ies întotdeauna cum îţi doreşti. Am trăit pe pielea mea astfel de evenimente de-a lungul timpului şi ştiu ce înseamnă un asemenea accident. Bine că nu au păţit nimic nici Simone, nici Adi şi nici cei doi navigatori ai lor. Cât despre noi, am avut un parcurs mai mult decât safe şi am avut multă şansă. Un rezultat care ne aduce puncte bune şi care ne dă speranţe pentru viitor. Vom vedea ce va fi la ultimele două runde”, a încheiat Giri.