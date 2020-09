Raliu: Dan Gîrtofan şi Tudor Mârza, vicecampioni naţionali

Dan Gîrtofan şi Tudor Mârza, vicecampioni naţionali după Transilvania Rally 2020



Un nou raliu, un nou podium. Şi un nou titlu de vicecampioni naţionali pentru Dan Gîrtofan şi Tudor Mârza.



Cei doi echipieri ProRally Team Braşov au încheiat pe locul 3 Transilvania Rally 2020, runda a 5-a a Campionatului Naţional de Raliuri, adunând astfel suficiente puncte pentru a-şi asigura poziţia a doua în clasamentul sezonului.



Deşi poate lumea s-ar fi aşteptat la o luptă mai „aprigă” pentru victorie cu „localnicul” Simone Tempestini, Giri a explicat că feeling-ul său de-a lungul raliului nu a fost unul pe care şi l-ar fi dorit. „Din punct de vedere al rezultatului şi al punctelor, a fost un raliu bun pentru noi. Am terminat pe podium şi am obţinut un nou titlu de vicecampioni naţionali. Dar, totuşi nu am avut un feeling cum ar fi trebuit. Vremea a schimbat cu totul atmosfera acestui raliu frumos, astfel că nu am reuşit să fim 100% ce ne-am fi dorit. Am avut o evoluţie safe, care s-a tradus la final cu un rezultat bun. Şi cam atât”, a spus Dan Gîrtofan.



Pilotul braşovean a continuat: „Ne bucurăm foarte mult că am reuşit să fim la start în acest sezon ciudat, atipic, pricinuit de pandemie. Pentru noi acest titlu de vicecampioni este un rezultat foarte important, muncit, care a încununat nişte eforturi foarte mari de a ne alinia la startul fiecărei etape. Sigur, au fost momente în care poate ne-am fi dorit mai mult, dar este important că suntem, din nou, acolo sus, în top”.