Proprietarii mall-ului Coresi vor construi și un hotel „vecin”

Descriere foto: Planurile noii unităţi de cazare care ar urma să fie deschisă în primăvara 2021; Sursa: bzb.ro; bizbrasov.ro



Ceetrus România, divizia imobiliară a grupului francez Auchan, va investi 15 milioane de euro într-un hotel de patru stele în Braşov. Hotelul din cartierul Coresi va avea 133 de camere și va fi ianugurat în primăvara anului 2021!



Hotelul va fi amplasat în faţa Coresi Shopping Resort, pe strada Zaharia Stancu, la intersectia cu aleea pietonală şi va avea 133 de camere şi apartamente, săli de conferinţe şi evenimente şi un restaurant. Construit în două clădiri comunicante, una de şase etaje şi cealaltă de nouă etaje, investiţia va avea în total 12.000 de metri pătraţi. Hotelul ar urma să fie deschis publicului cel mai târziu în primăvara anului 2021.



„Exerciţiul cel mai dificil nu a fost decizia de a investi în Braşov într-un hotel. Credem foarte tare în evoluţia oraşului şi am dovedit acest lucru prin investiţiile realizate. Cel mai dificil a fost să atragem în ecosistemul nostru de parteneri un operator hotelier cu competenţele necesare, cu experienţă şi notorietate. Am studiat toate posibilităţile, de la lanţuri hoteliere internaţionale extrem de cunoscute, în sistem de franciză sau management hotelier până la posibilitatea asocierii în operare. Prin urmare, operarea hotelului din Cartierul Coresi este realizată in extern de o echipă care a dovedit deja în industria hotelieră din România un nivel de calitate a serviciilor excepţional. Suntem mândri de faptul că noul hotel este braşovean 100%, pentru că echipa care îl va opera este aceeaşi care operează hotelul Kronwell din Braşov”, au explicat investitorii.



Dezvoltatorul cartierului Coresi din Brasov, Ceetrus (fostul Immochan), își propune să construiască noi proiecte cu funcțiuni mixte în alte 5 orașe din țară, inclusiv în București.