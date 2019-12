Proprietarii imobilelor degradate din centrul Brașovului, somați de Poliția Locală

Descriere foto: Polițiștii locali de la Biroul Disciplina în Construcții le-au transmis, somații brașovenilor care dețin imobile în stare avansată de degradare, să-și repare casa. De asemenea, dacă nu iau măsuri pentru reabilitarea imobilelor, de anul viitor proprietarii vor plăti impozite mult mai mari



Lor li s-a reamintit faptul că trebuie să își repare casele! „Pericol public” în Braşov. 160 de clădiri pe lista Primăriei, 1.526 de proprietari notificaţi!



Polițiștii locali de la Biroul Disciplina în Construcții le-au transmis, din nou, somații brașovenilor care dețin imobile în stare avansată de degradare. Astfel, potrivit purtătorului de cuvânt al Poliției Locale Brașov, Anca Lăutaru, peste o sută de proprietari de astfel de clădiri au primit adrese prin care li se prezintă riscurile la care se expun din punct de vedere legal, dar și obligațiile care le revin în aceste situații.



„Documentul adresat proprietarilor de imobile vizați, se încheie cu atenționarea că nerespectarea prevederilor legale în vigoare, atrage răspundere civilă, contravențională sau penală, după caz, a persoanelor vinovate, acestea fiind direct răspunzătoare, în cazul în care se produc accidente”, a anunțat reprezentanta Poliției Locale Brașov.



Comisia de identificare a imobilelor aflate în situații avansate de degradare a inventariat în jur de 180 de imobile cu potențial de risc (cele mai multe situate în Centrului Istoric), motiv pentru care Biroul Disciplina în Construcții a emis aproape 500 de astfel de somații, în decursul acestui an.

După mulţi ani în care Primăria Braşov a trimis numai somaţii proprietarilor imobilelor lăsate în paragină, din acest an municipalitatea braşoveană a „schimbat foaia”, iar pentru casele lăsate în paragină se aplică o supraimpozitare de până la 500%, începând cu data de 1 ianuarie 2019. Pentru fiecare caz în parte, începând din vară, s-a emis câte o hotărâre de Consiliu Local, prin care se aplică o cotă de supraimpozitare cuprinsă între 100 % şi 500%.



13 vor fi supraimpozitate, două - reabilitate



Astfel, potrivit purtătorului de cuvânt al Primăriei Braşov, Sorin Toarcea, în anul 2019 municipalitatea braşoveană a transmis 1.526 de somaţii către proprietari, pentru 160 de imobile, proprietarii fiind avertizaţi că dacă nu iau măsuri pentru reabilitarea imobilelor, de anul viitor vor plăti impozite mult mai mari. Diferenţa dintre numărul de somaţii şi cel al clădirilor este dată de faptul că în unele imobile sunt mai multe apartamente, fiecare aflat în proprietatea unei persoane. De asemenea, sunt imobile cu mai mulţi proprietari. „În urma acestor somaţii, am început să primim adrese de la proprietari , prin care aceştia ne-au comunicat faptul că au început reabilitarea clădirilor”, a explicat Sorin Toarcea.



Reprezentantul municipalităţii braşovene a precizat că cele 160 de imobile pentru care au fost transmise somaţiile sunt pe străzile Apullum, Agrişelor, Lungă, Mureşenilor, Republicii, Nicolae Iorga, Iuliu Maniu, dar şi pe Bulevardul 15 Noiembrie şi în Piaţa Sfatului.





Luna aceasta nu vor mai emite hotărâri de Consiliu Local privind supraimpozitarea caselor



După ce au fost trimise somaţiile, în baza evaluării stării tehnice a clădirilor, Consiliul Local Braşov a început să emită şi hotărârile de Consiliu Local Braşov privind supraimpozitarea clădirilor lăsate în paragină. „În cursul acestui an au fost aprobate 13 hotărâri de Consiliu Local privind supraimpozitarea cu procente cuprinse între 100% şi 500%. Una dintre hotărâri a fost revocată în luna noiembrie, iar o alta va fi revocată în cursul acestei luni. În aceste cazuri, proprietarii au început demersurile pentru reabilitarea imobilelor. În schimb, luna aceasta nu se va emite nici o hotărâre de Consiliu Local privind supraimpozitarea altor clădiri”, a explicat Sorin Toarcea.



Practic, de la 1 ianuarie 2020 se va aplica supraimpozitarea pentru 11 imobile.