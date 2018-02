Proprietarii din Braşov, grăbiți să-și plătească taxele

În prima lună din an s-au încasat din impozite şi taxe locale cu 6 milioane de lei mai mult decât în ianuarie 2017.



În luna ianuarie a acestui an, contribuabilii din municipiul Braşov au fost mai conştiincioşi decât în perioada similară a anului 2017.



Potrivit datelor Direcţiei Fiscale Braşov, luna trecută, valoarea a încasărilor din taxele şi impozitele locale a fost de 20,97 milioane de lei, cu aproape 6 milioane de lei mai mult decât în ianuarie 2017, când încasările fuseseră de 14,9 milioane de lei.



Potrivit proiectului bugetului local pe anul 2018, valoarea sumelor ce ar urma să fie încasate prin Direcţia Fiscală Braşov, reprezentând venituri proprii la bugetul local, a fost estimată la 211.063.600 lei.



Practic, după prima lună a acestui an a fost încasată aproape 10% din suma estimată.



În prima lună din 2018, cei mai conştiincioşi au fost proprietarii de clădiri. Astfel, firmele care deţin imobile au achitat impozite de 5,45 milioane de lei, faţă de numai 1,97 milioane în ianuarie 2017, iar persoanele fizice au plătit impozite pe locuinţe de 3,2 milioane de lei, faţă de 2,59 milioane în perioada similară a anului trecut.



Tot în prima lună a acestui an, contribuabilii persoane fizice din Braşov au achitat impozite pe autoturisme în valoare de 1,85 milioane de lei, ceva mai mult faţă de anul trecut, când în ianuarie din acest tip de impozit se încasaseră 1,46 milioane de lei. De la agenţii economici, în contul impozitului pe maşini a fost încasată suma de 339.000 de lei în luna ianuarie 2018, faţă de 327.000 de lei în prima lună a anului trecut.



Brașovenii au început să se obișnuiască să-și plătească taxele on-line. Conform datelor Direcţiei Fiscale Braşov, la data de 31 ianuarie 2018 au fost înregistrate 2.433 de operaţiuni pe brasovcity.ro, fiind încasată suma totală de 589.271 lei, şi alte 1.473 de plăţi pe pe ghiseul.ro, suma totală încasată fiind de 142.419,4 lei. În prima lună a anului trecut, prin brasovcity.ro au fost efectuate 1.462 de plăţi, cu o valoare totală de 381.608 lei şi 559 de viramente, prin platforma ghişeul.ro, în cuantum de 57.063 lei.