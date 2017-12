Promo Rally TOTAL – spectacolul dinaintea vacanței

Cea de-a treia etapă a campionatului Judeţean Promo Rally TOTAL s-a desfăşurat duminică în cartierul Bartolomeu din Braşov în condiţii de iarnă. Ninsoarea care a început să cadă din noaptea de sâmbătă prevestea, parcă, intrarea în vacanţă a competiţiei braşovene.



Cei 64 de concurenţi care s-au prezentat duminică dis de dimineaţă la secretariatul concursului demonstrează încă o dată, dacă mai era nevoie, că pasiunea pentru competiţiile auto nu poate fi oprită de vicisitudini ale vremii.



“Parcă suntem în anul 2000 în poligonul auto din Tărlungeni”, se minuna Bela Stoica preşedintele Asociaţiei Judeţene de Automobilism Sportiv, care a adăugat plin de entuziasm: “Nu am mai văzut o asemenea emulaţie pentru o competiție de mai bine de 17 ani, de când am demarat competiţia “O nouă generaţie”. Sunt bucuros să constat că tinerii ies din nou din casă pentru sportul auto. Sper din tot sufletul ca la fel ca şi acum 17 ani şi din rândul acestor tineri entuziaşti se vor naşte câţiva performeri pentru sportul cu motor naţional”, a încheiat domnul Bela.



“Asta este spiritul raliurilor, a sportului cu motor” - a exclamat celebrul campion braşovean Dorin Toma (Dodo) când a văzut “coada” cu cei 64 de concurenţi care aşteptau în viscol pentru a lua startul în prima manşă de concurs.



În premieră pentru Promo Rally TOTAL, la etapa a treia au participat şi piloţi din Cluj Napoca care se alătură celor din Bucureşti, Ploieşti, Argeș, Sibiu şi nu în ultimul rând Miercurea Ciuc şi Braşov. Până la urmă entuziasmul tinerilor participanţi a reuşit să “învingă” atât natura cât şi cele trei manşe de concurs care s-au desfăşurat pe un traseu umezit din plin de căderile de zăpadă dar fără ca nimeni să nu aibă dificultăţi cu aderența.



Astfel ultima etapă înainte de vacanța de iarnă a competiţiei Promo Rally TOTAL şi-a desemnat câştigătorii, care împreună cu învinşii lor merită toată aprecierea pentru felul cu care au tratat evenimentul. În urma spectaculoasei întreceri, podiumurile claselor de concurs au fost următoarele:



Clasa 1, destinată propulsoarelor sub 1600 cmc, a fost câștigată de Paul Greavu, la volanul unui Suzuki Swift Sport. Podiumul a fost completat de Adrian Manta (Citroen C2 VTS) și de Andrei Teodor Hreninciuc (Ford Fiesta).



Victoria Clasei 2, destinată propulsoarelor cu cilindree echivalată între 1601 și 2200 cmc, i-a revenit lui Silviu Mihai Spulber (Renault Clio), care l-a devansat pe Erik Fazakas (VW Scirocco) – locul doi. Ultima poziție a podiumului a fost ocupată de Cătălin Ienășel (Hyundai i20).



Victoria la Clasa 3, destinată propulsoarelor cu cilindree echivalată peste 2201 cmc, i-a apartinut lui Andrei Cărămidă (Renault Megane RS), el fiind urmat, pe locul doi, de Andrei Văsiași (BMW 328i) și pe locul 3, de Alexandru Maxim (Audi A4).



Pe prima treaptă a podiumului clasamentului automobilelor Diesel a urcat Horia Mălăcescu (Opel Astra), fiind urmat de Vlad Colceriu (Seat Ibiza) – locul doi și de Szabolcs Bernad (VW Golf) – locul trei.



În întrecerea piloților licențiați, Alexandru Mihai Bogdan, la volanul unui Opel Tigra, a reușit cel mai rapid timp al zilei, cronometrele oprindu-se la două minute și 11 de secunde. Bogdan a fost urmat, pe locul doi, de Mihai Alexandru Popa (Ford Fiesta) și pe locul trei, de Szliard Kiss (Opel

Astra).



Pe prima treaptă a podiumului echipelor a urcat tânăra și frumoasa echipă Rosenau Racing Team. În componența: Adrian Manta – Citroen C2 VTS, Ionuț Vasilescu – Dacia Logan, Mihai Constantin – Dacia Logan, Radu Raul Rotaru – Opel Vectra. Locul doi a fost ocupat de echipa Richy Racing Team Junior, formată din Laurențiu Eduard Hanga – Opel Corsa, Zsolt Kadar – VW Golf și Erik Fazakas – VW Scirocco, iar pe ultima treaptă a podiumului au urcat componenții echipei Top Garage, în alcătuirea: Alexandru Olteanu – Opel Corsa, Laura Dobre – Ford Fiesta, Sebastian Costache – Renault Megane RS, Laurențiu Roșu – Opel Vectra și Bogdan Seciu – Ford Fiesta.



După o bine meritată vacanță care include și sărbătoarea naşteri Domnului dar şi trecerea în anul 2018, campionatul Promo Rally TOTAL va continua cu etapa a patra duminică, 21 Ianuarie 2018, în aceeași locație, dar pe un traseu redesenat față de etapele precedente.