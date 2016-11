Proiectul celor de la FPIMM Brasov a ajuns la final!





Un proiect ERASMUS interesant, implementat de o organizatie brasoveana, Fundatia pentru Promovarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii Brasov (FPIMM Brasov), a ajuns la final in luna noiembrie a acestui an. Acest proiect a fost dedicat dezvoltarii turismului prin dezvoltarea si diseminarea unor metode de instruire la locul de munca a celor care lucreaza in domeniu. Proiectul a inclus dezvoltarea de manuale dedicate consultantilor care se ocupa de formare profesionala, managerilor si angajatilor, organizarea de evenimente de diseminare si un program de mobilitati pentru managerii din turism. Am rugat-o pe dna. Gratiela Garcea, director executiv al fundatiei, sa ne spuna cateva cuvinte:







- Proiectul dvs. a ajuns la final. Noi am mai publicat informatii despre proiectul TouriSMEComp si am vrea sa stim cum ati rezuma cele mai importante realizari?



- Da, proiectul TouriSMEComp a fost finantat prin programul ERASMUS + si organizatia noastra a fost lider de parteneriat. Nu stiu daca au fost cele mai importante, dar cele mai dragi noua au fost urmatoarele: in primul rand, faptul ca am reusit ca un numar de 40 de manageri din Romania, Portugalia, Croatia si Turcia sa participe la schimburi de experienta cu omologii lor din tarile enumerate anterior. Aceste mobilitati au fost foarte importante deoarece am constatat ca sunt instrumente foarte puternice de invatare: managerii implicati au avut ocazia sa cunoasca alti manageri din turism, sa vada cu ochii lor cum isi dezvolta acestia afacerile si ce eforturi fac competitorii lor din aceste tari, avand astfel posibilitatea sa isi imunatateasca afacerea la ei acasa. De exemplu, managerii din Turcia, aflati in vizita la hotelurile Aplin si Teleferic din Poiana Brasov isi notau ce facilitati exista la SPA si le comparau cu cele pe care le ofera hotelul lor. De asemenea, s-au creat relatii interumane foarte puternice: cei 6 managerii din Portugalia care ne-au vizitat in Romania, in octombrie 2016, ne-au spus ca ne sunt recunoscatori pentru faptul ca le-am dat prilejul sa se cunoasca intre ei, ca au ramas prieteni buni si ca se intalnesc acum saptamanal.







In al doilea rand, suntem mandrii de faptul ca am reusit sa organizam peste 10 evenimente publice in toate tarile partenere, evenimente care si ele la randul lor, pe langa functia de promovare si diseminare a unor rezultate, au o puternica functie de invatare: cei implicati in turism au putut sa discute, sa interactioneze cu colegii lor din tara si cu cei aflati in vizita.







Nu in ultimul rand, s-au creat instrumente utile pentru instruirea la locul de munca a celor din turism, dintre care as mentiona in primul rand manualul pe care il pot utiliza angajatii din turism, in mod special cei cu un nivel de pregatire nu foarte inalt. Acest manual contine un set de exercitii foarte practice pentru dezvoltarea competentelor de comunicare in limba materna si limba engleza, matematica, spirit de initiativa etc.







Cum pot sa primeasca aceste manuale cei care sunt interesati?



Toate rezultatele proiectului, deci inclusiv manualele, vor putea fi descarcate gratuit, de oricine de pe platforma de diseminare a programului ERASMUS+ sau le putem pune la dispozitie manualele in format electronic la sediul nostru din Calea Bucuresti, Brasov. De asemenea, cei interesati de acest proiect, dar si de cele viitoare ale organizatiei noastre, pot vizita periodic site-ul nostru www.fpimm.ro sau pagina www.facebook.co/fpimmbv.ong. Acolo publicam toate noutatile din activitatea noastra.







Cum marcati finalul proiectului?



In primul rand, vreau sa mentionez ca deja s-a desfasurat conferinta finala a proiectului, in Vianna do Castelo (Portugalia), la inceputul lunii noiembrie 2016 iar noi, la Brasov, am organizat in 29 noiembrie 2016 un eveniment de prezentare a unei curricule de curs destinat angajatilor din turism. Pentru noi este o bucurie sa organizam aceste evenimente pentru ca avem posibilitatea sa ne intalnim direct cu cei care lucreaza in turism si sa aflam care sunt nevoile lor in ceea ce priveste dezvoltarea personalului, pentru a putea sa dezvoltam o colaborare viitoare.







Sa intelegem ca va continua intr-un fel acest proiect?



Da, sigur ca da, intentionam sa depunem o cerere de finantare pentru un proiect ERASMUS + concentrat pe mobilitatea managerilor din turism si am dori sa initiem si alte proiecte inovatoare de dezvoltare a turismului. De asemenea,



intentionam sa continuam colaborarea cu Asociatia de Turism Poiana Brasov.



Va dorim succes!



Va multumim mult!