Proiect: Experienţă ca în safari la Zoo Braşov

Descriere foto: La ZOO Brașov va fi adus un simulator, unde cei care vor vizita parcul vor putea trăi experienţa unei plimbări în safari; Sursa: bzb.ro; economica.net



Grădina Zoologică din Noua investeşte peste 690.000 de lei în realitate virtuală!



Pe lângă aducerea unor noi specii de animale, Grădina Zoologică va continua şi cu alte proiecte inedite, în vederea atragerii unui număr cât mai mare de vizitatori.



Unul dintre acestea vizează achiziţia unui simulator, unde cei care vor vizita parcul vor putea trăi experienţa unei plimbări în safari. Costul pentru achiziţia acestor echipamente este estimat la suma de 690.200 lei, inclusiv TVA.



Simulatorul va avea forma unui autobuz şi 10 locuri pentru pasageri.



„În interior va exista un sistem de realitate virtuală, astfel că pasagerii vor avea experienţa unei plimbări în safari. Pe parcursul plimbării, care va dura între 7 şi 10 minute, vor vedea exact ce este într-o rezervaţie de acest gen, de la lei, tigri, zebre sau rinoceri. De asemenea, vor fi şi o serie de surprize pe parcursul acestei călătorii. Autobuzul va fi pe o platformă, iar în momentul în care, de exemplu, un rinocer se va apropia şi va atinge autobuzul şi pasagerii vor simţi acest lucru”, a explicat Alin Pînzaru, directorul Zoo Braşov.



Autobuzul virtual va fi instalat la parterul clădirii planetariului, unde, de asemenea, conducerea Zoo intenţionează să mai aducă şi alte jocuri interactive, dar şi să deruleze o serie de activităţi cu scop educativ pentru cei mai mici dintre vizitatori.



Pentru achiziţia acestui simulator, parcul braşovean a lansat o licitaţie publică, iar ofertele sunt aşteptate până în data de 23 octombrie 2018, urmând ca până pe 20 decembrie să fie evaluate şi apoi sa fie stabilit câştigătorul.



Acesta va avea şapte luni la dispoziţie pentru realizarea proiectului, explică Pînzaru. Potrivit lui, personajele şi animalele din scenarii vor fi cât mai reale, nu bazate pe desene animate.



Cât priveşte costul unei călătorii cu autobuzul virtual, şeful Zoo Braşov nu a putut specifica un tarif anume, dar a menţionat că va fi separat de cel pentru vizitarea grădinii, care ar putea creşte, în urma investiţiilor din ultimul an.





În curs de amenajare, este şi planetariul, unde vizitatorii vor avea de asemenea ocazia „să călătorească” în spaţiu şi nu numai, dar şi să afle o serie de informaţii mai puţin cunoscute despre univers sau despre lumea animalelor.



„Suntem destul de avansaţi cu lucrările şi ne dorim ca, până în ianuarie, planetariul să fie deschis publicului”, a precizat directorul Zoo Braşov.

Valoarea totală a investiţiei se ridică la 8.301.572,66 lei, cu TVA, acesta urmând să fie cel mai modern planetariu din ţară cu dotări high-tech de ultimă generaţie.



Planetariul va fi amenajat în clădirea în formă de trunchi de con de lângă intrarea în parc. Faţă de proiectul iniţial, la recomandarea unor specialişti din SUA şi Franţa, au fost aduse unele îmbunătăţiri, astfel încât obiectivul să fie amenajat la cele mai înalte standarde. Astfel, realismul experienţei vizuale într-un planetariu depinde în cea mai mare măsura de materialul din care este realizată cupola de proiecţie. Aceasta trebuie să asigure un contrast perfect între imaginile întunecate şi cele luminoase deoarece o imagine proiectată pe o parte a domului are tendinţa de a reflecta lumina în partea opusă, ridicând nuanţele de negru în acea zonă, astfel întreaga imaginea proiectată va părea nerealistică şi fără claritate.

Din această cauză s-a decis realizarea unui dom din aluminiu perforat, care elimină în totalitate această deficienţă, deoarece proiecţia este distribuită uniform pe această suprafaţă.



Mai mult, în trecut, planetariile erau construite prin dispunerea scaunelor în spaţiu orizontal. Însă, deoarece acesta configuraţie presupune ca spectatorii să stea tot timpul cu capul înclinat pe spate, majoritatea planetariilor s-au construit/modernizat sub forma de amfiteatru având în prezent o înclinaţie între 5 şi 30 de grade pentru a oferi un confort sporit, astfel că s-a optat pentru o astfel de amenajare.



23 de noi exemplare vor ajunge la Zoo Braşov!



În curs de finalizare sunt şi lucrările de la adăposturile pentru maimuţe şi lemuri, care vor fi deschise de acum şi pe timp de iarnă. Acestea vor deveni funcţionale cel târziu de luna viitoare, când la Braşov vor ajunge şi 23 de exemplare din aceste specii.



„În prezent, suntem în discuţii cu mai mulţi transportatori internaţionali de animale pentru a aduce exemplarele la Braşov. De exemplu de la Rotterdam vom aduce patru masculi, trei femele şi un pui din specia Colobus (Colobus guereza), o maimuţă arboricolă diurnă, din Germania vom aduce un grup de lion–tailed macaque, doi masclu şi cinci femele, iar din Franaţa vom aduce patru masculi de capucin cu faţă albă, urmând ca cele 4 femele de lemur să le aducem din Belgia. Toate aceste specii de maimuţe sunt diurne, astfel că vor fi active pe timpul zilei şi nu vom mai avea reclamaţii de la vizitatori că nu au văzut maimuţe în incinta parcului”, a explicat directorul Zoo Braşov, Alin Pînzaru.





În prezent, biletele pentru intrarea în Grădina Zoologică Braşov costă 13 lei pentru adulţi şi 5 lei pentru copii, elevi, studenţi şi pensionari.