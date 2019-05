Programul Sărbătorii Junilor și care sunt traseele care vor fi parcurse de cetele de juni

Uniunea Junilor din Șcheii Brașovului și Brașovul Vechi a făcut cunoscut programul sărbătorii junilor, cea care atrage an de an zeci de mii de spectatori, mare parte dintre aceștia fiind turiști.

Astfel, traseul paradei călare a Junilor din Duminica Tomiiva fi următorul:

Piața Unirii – Strada C-tin Brâncoveanu- G. Barițiu – Piața Sfatului –Mureșenilor- Eroilor – Republicii – Piața Sfatului – Apolonia Hirscher – str. Poarta Schei – (Junii Tineri urcă pe Tiberiu Brediceanu şi coboară pe Ghe. Baiulescu) – Prundului – Pe Tocile – Podul Crețului.



Durata: 11.00-13.30

Defilarea Călare prin oraș începe la orele 11.00 în Piața Unirii, iar sosirea la Pietrele lui Solomon este estimată între orele 13.00-13.30 . Acolo fiecare societate se îndreaptă spre platoul pe care-l administrează, unde sunt așteptați Juni de către rudele și invitații lor.



Petrecerea de la Pietrele lui Solomon

Orele: 14.00-18.00

După ce junii din cele sapte cete îndeplinesc ritualul cântării Troparului Învierii și al Horei Junilor, cinstesc un pahar de vin cu invitati și pornesc petrecerea câmpenească până la orele 18.00 jucând vechile jocuri specifice cartierului.

Intre orele 14.00-18.00 la Pietrele lui Solomon are loc o mare petrecere câmpenească la care sunt așteptați toți localnicii și turiștii amatori de experiențe culturale autentice. Iar partea dinspre oras a Pietrelor lui Solomon brasovenii si turistii au la dispozitie o zona de alimentatie publica organizata cu ajutorul unor firme de alimentatie publica si restaurante renumite din Brasov.



Traseul Brașovechenilor:

In fiecare an Junii Brașovecheni sosesc în Piața Unirii din Șchei pe la orele 11.00, pentru a se alătura Junilor din Șchei. Brasovechenii folosesc un traseu secundar, înaintea venirii în Prund, între orele 9.00 -10.30.

Traseul Junilor Brașovecheni din Stupini și Brașovechi este următorul:

Orele 9.00-9.10 intersecția centură cu str. Plugarilor- D. Anghel- Lungă (inclusiv trecerea cu calea ferată) – soseaua Cristianului-Pictor Andreescu – 8 Martie – Carierei – Lungă – Nicopole – Mihai Viteazul – Bisericii Române – Strada Lungă – Mureșenilor – Piața Sfatului – G. Baritiu – C-tin Brancoveanu – Băilor – Piața Unirii;



Coborârea Junilor „dintre Chetri” în oraș va avea loc seara, de la orele 18.00, pe următorul traseu: Podul Crețului – Pe Tocile – Piața Unirii – Prundului.

Junii Brașovecheni se vor întoarce în Brașovechi (Bartolomeu) și Stupini pe traseului (Podul Crețului – Pe Tocile – Piața Unirii- Prundului – Barițiu-Piața Sfatului-Mureșenilor- Lungă – De Mijloc – trecerea cu calea ferată – D.Anghel– Plugarilor).