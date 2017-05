Programul „Prima Casă” a atins un maxim istoric de solicitări

Descriere foto: Maxim istoric de cereri la Programul „Prima Casă”; Sursa: agerpres.ro; Sursa foto: tampagardens.ro



Programul „Prima Casă'” a atins un maxim istoric al solicitărilor de garantare, fiind înregistrate zilnic peste 500 de noi solicitări, se arată într-un comunicat de presă al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM).



După alocarea fondurilor pentru acest an, băncile au trimis zilnic spre FNGCIMM, pentru aprobare, sute de dosare de creditare, iar activitatea instituţiei este suprasolicitată, motiv pentru care a fost suplimentat numărul de angajaţi, iar programul a fost extins sâmbăta şi duminica.



Programul Prima Casă este cel mai accesat program guvernamental gestionat de FNGCIMM, statisticile și analizele realizate arătând o evoluție ascendentă de la an la an, iar numărul solicitărilor de garantare primite de FNGCIMM în această perioadă au atins un maxim istoric. FNGCIMM implementează cu succes Programul Prima Casă din anul 2009, până în prezent peste 200.000 de români reușind să achiziționeze casa mult visată.



FNGCIMM îi asigură pe potențialii beneficiari că, în această perioadă, există suficiente fonduri pentru emiterea garanțiilor aferente dosarelor aprobate de către finanțatori.



„Anul 2017 se distinge prin concentrarea solicitărilor de garantare pe o perioadă mai scurtă de timp față de anii anteriori, ceea ce a influențat fluxul operațional zilnic, într-o măsură semnificativă: înregistrăm un număr de peste 7.000 de dosare aflate în diferite stadii de analiză, iar numărul de noi solicitări pe care le înregistrăm zilnic, depășeste 500. Acest lucru reprezintă o provocare pentru echipa FNGCIMM, care face eforturi însemnate pentru soluționarea cererilor în cel mai scurt timp”, se menționează în comunicatul de presă al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii.



Fondul anunță totodată că a suplimentat numărul de angajați implicați în toate etapele procesului de analiză și a extins programul de lucru, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.



Fondul de Garantare nu precizează însă care este timpul de aşteptare pentru analiza unui dosar.



Programul Prima Casă a primit în acest an peste 2,5 miliarde de lei în garanţii. În premieră, locuinţele mai noi de cinci ani sunt favorizate printr-o sumă mai mare a creditului ce poate fi accesat de beneficiari şi printr-o garanţie mai mare pentru bănci în comparaţie cu locuinţele vechi.