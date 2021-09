Programul Generația Tech ia startul la Brașov!

Programul Generația Tech ia startul la Brașov! Peste 400 de tineri și adulți din zona metropolitană încep de astăzi programul de formare în programare și competențe digitale, beneficiind de burse din partea Agenției Metropolitane, cu sprijinul Municipiului Brașov și al mediului local de afaceri.





Bursele Generația Tech asigură experiența de formare în Competențe digitale, Digital marketing, Dezvoltare web - nivel începător sau intermediar, Java și FullStack Javascript. Cursurile sunt intensive, desfășurându-se exclusiv online pe parcursul a 4 luni, după un program flexibil, și sunt susținute de mentori români practicieni în companii IT de renume.





Participanții la evenimentul de deschidere s-au arătat entuziasmați de posibilitatea de a dobândi noi abilități și cunoștințe, și optimiști în ceea ce privește modul în care vor utiliza pe viitor aceste competențe.





,,Este un program foarte interesant și sigur ne este de ajutor. Este un proiect în care au meritat investiți bani, pentru că până la urmă este o investiție în tehnologie și știm că acum trăim într o eră tehnologică. Sunt multe persoane adulte, din ce am observat, ceea ce este foarte interesant, înseamnă că oamenii vor să se reprofileze puțin și au înțeles acest pas al evoluției. Eu am aplicat, aș spune, și pentru că sunt oricum pe un profil real, sunt la mate info la un liceu din Brașov, pentru că mi se pare foarte interesant, eu sunt pe zona de digital marketing, și mi se pare foarte interesant acest concept. Mă aștept să învăț foarte multe lucruri folositoare și de actualitate și să le aplic în viitoare posturi, poate chiar din zona de digital marketing sau chiar în viața reală”, a declarat Teodor Pirpiliu, elev la Colegiul Național de Informatică Grigore Moisil.





O parte dintre cei 420 de participanți s-au înscris cu dorința de a își aprofunda cunoștințele dobândite anterior.





,,Mi se pare o oportunitate foarte bună pentru toată lumea să se dezvolte, să se reprofileze, este gratuit, ca pentru toată lumea să fie accesibil, și mi se pare că este o modalitate de a învăța foarte ușor. Am ales cursul de JavaScript este un program de avansați, chiar dacă nu mă consider neapărat avansată. Am mai făcut limbaje de programareîn liceu și cred că mă pot dezvolta. Chiar sper că mă pot angaja, eu sunt dispusă să depun tot efortul în sensul ăsta”, a explicat Andreea Pivoda, absolventă a aceluiași colegiu.





Printre participanți sunt și cursanți care s-au înscris în acest program pentru a dobândi abilitățile necesare unei schimbări profesionale, este și cazul Mădălinei Spânu care lucrează în domeniul administrativ și își dorește un job în marketing digital.





,,Am ales acest program pentru că vreau să cunosc lucruri și informații noi. Cred că este o ocazie foarte bună pentru a ne dezvolta, a cunoaște oameni noi și, de ce nu, a schimba domeniul de activitate, dacă se poate. Doresc să aprofundez cât mai multe lucruri, astfel încât să lucreze în acest domeniu (marketing digital, n.n.) sau să îmi deschid ceva personal” a precizat Mădălina Spânu





Înscrierile în cadrul Programului au fost lansate în luna iunie, iar în primele 2 săptămâni organizația Digital Nation a primit peste 900 de aplicații în cadrul Generația Tech. Agenția Metropolitană Brașov, împreună cu Primăria Municipiului Brașov au dorit să răspundă acestei dorințe de formare manifestată de comunitate, solicitând sprijin din partea mediului local de afaceri pentru acoperirea unui număr cât mai mare de burse. Astăzi, cu sprijinul Pentalog, Bepco, Siemens, Atos și Rotary Club Brașov, Programul Generația Tech demarează cu peste 400 de burse acoperite integral.





,,În primul rând felicitări cursanților pentru că sunt parte din acest programși mult succes pe drumul pe care și l-au ales.Sunt foarte multe competențe diferite pe care le oferă acest program. Este un program foarte important pentru Brașov, pentru a ne profila și pentru a ne consolida poziția de centru important în IT-ul românesc. Zona aceasta a tehnologiei, a inovației și a calculatoarelor, tot ce ține de tehnologie, este o zonă fără de care nu ne putem imagina viitorul. Prin urmare, competențele pe care le vor dobândi prin aceste cursuri sunt cu siguranță competențe pentru viitor și competențe de care un municipiu precum Brașovul are nevoie”, le-a transmis primarul Allen Coliban celor prezenți.





Evenimentul de lansare organizat la CATTIA în data de 22 septembrie 2021 marchează și inaugurarea Hub-ului de tehnologie din Brașov, gestionat de Digital Nation împreună cu Agenția Metropolitană Brașov, hub care asigură un spațiu permanent de antrenare a comunității brașovene pentru skill-urile viitorului.





“Ne bucurăm să vedem că Brașovul își antrenează oamenii în tehnologie și în digital. Contextul actual este extraordinar de fertil evoluției lucrului de la distanță și creșterii economice per total, prin accesarea piețelor mult dincolo de granițele orașului. Astăzi, mai bine de 400 de specialiști sau viitori specialiști din Brașov se alătură comunității naționale Digital Nation și vor începe un program intensiv de mentorat în sfera tehnologiei. Ne așteptăm ca în decursul anului 2022 să vedem un efect major de digitalizare la nivelul județului prin activități de freelancing pentru imm-uri locale, recrutări în cadrul unor companii mari și mici sau prin modernizarea lucrului la locul actual de muncă. Având deja un capital turistic excepțional și un nivel al calității vieții foarte ridicat, credem că Brașovul accelerat digital ar putea deveni una dintre cele mai râvnite destinații de lucru la nivel European, nu doar național.” - a precizat Paul Apostol, fondator al Digital Nation.





