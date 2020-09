Programul Electric Up, aprobat: 100.000 euro, 100% nerambursabili

Descriere foto: Programul de finanţare Electric Up a fost aprobat. Prevede realizarea de investiţii pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică şi a staţiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in; Sursa: bzb.ro





Programul de finanţare Electric Up a fost aprobat săptămâna trecută, iar Ministerul Economiei se va ocupa de implementarea acestuia. Programul prevede realizarea de investiţii pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică şi a staţiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in.



Întreprinderile mici şi mijlocii şi reprezentanti ai domeniului Horeca pot beneficia de un ajutor de minimis prin acest program.



Eligibile sunt două tipuri de activităţi. „Activităţi eligibile sunt instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp - 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul Energetic Naţional şi instalarea staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in.



Programul are alocate, în primul ciclu de finanţare, 476 de milioane de lei, iar valoarea proiectului este de maxim 100.000 euro de beneficiar, reprezentând maxim 100% din valoarea cheltuielilor eligibile”, a explicat reprezentantul Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov, Attila Szekely.



În plus, la solicitarea beneficiarului, se poate acorda un avans de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile.