Programul din weekend al festivalului

Descriere foto: Sursa: Facebook

Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov, în colaborare cu Primăria Braşov, organizează în perioada 11 - 25 martie a doua ediţie a Festivalului Internaţional „Gloria Domini - Braşovul Pascal”, unicul eveniment de acest gen din România şi din Regiunea de Sud - Est a Europei.



Agenda festivalului cuprinde elementele specifice tuturor domeniilor culturale, respectiv teatru, concerte simfonice, concerte corale, activităţi culturale, activităţi tradiţionale specifice Junilor Braşoveni, ateliere artistice, toate fiind menite să valorifice importanţa culturală a sărbătorilor Pascale şi promovarea elementelor de specificitate ale fiecărei comunităţi în parte.



Sunt peste 50 de evenimente incluse în agenda festivalului, pe parcursul celor două săptămâni.



Sâmbătă, 24 martie, de la ora 11, în Piața Sfatului, va avea loc un atelier de încondeiat ouă, iar de la ora 17, la Casa Junilor, va fi vernisată munca celor care au participat la ateliere de-a lungul celor două săptămâni de festival.



De la ora 18, la Centrul Cultural Reduta, are loc festivalul „Flori în Țara Bârsei”, iar de la 18.30, Opera Brașov vă invită la spectacolul „Il Trittico”.



De la ora 19.30, la Catedrala Sf. Petru și Paul, va avea loc concertul Corului Național de Cameră Madrigal, înființat în anul 1963 de către dirijorul Marin Constantin. După înregistrarea a peste 40 de discuri și susținerea de concerte pe cele mai prestigioase scene ale lumii, prin intermediul cărora a devenit un etalon mondial al muzicii corale camerale, în anul 1992 corul Madrigal a fost inclus pe lista valorilor patrimoniului imaterial al UNESCO. Astăzi, corul susține concerte sub conducerea artistică a dirijoarei Anna Ungureanu.



Duminică, 25 martie, de la ora 11, în Piața Sfatului, va avea loc un atelier de încondeiat ouă, iar de la ora 13, la Centrul Cultural Reduta, se va desfășura Gala Laureaților din cadrul festivalului „Flori în Țara Bârsei”.



De la ora 17, la Sinagoga Neologă din Brașov, are loc spectacolul „De la Vechiul la Noul Testament”, în care publicul o va putea vedea pe cunoscuta actriță Maia Morgenstern. Tot de la ora 17, la Centrul Cultural „Ștefan Ludwig Roth” din Prejmer, Teatrul „Andrei Mureșanu” din Sfântu Gheorghe pune în scenă piesa „Querer”.



De la ora 18, în Sala Mare a Teatrului „Sică Alexandrescu”, are loc concertul extraordinar „Împreună de Unire”, în care vor interpreta Orchestra de Muzică Populară „Folclor” din Chișinău.



Festivalul „Gloria Domini – Brașovul Pascal” se va încheia de la ora 19, la Sala Patria, unde va avea loc concertul Cvintetului vocal Anatoly.



Programul complet al evenimentului este disponibil pe site-ul gloriadomini.ro.