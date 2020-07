„Programul de coexistenţă dintre om şi carnivore mari”, aplicabil la Brașov

Descriere foto: Braşovenii ale căror gospodării sunt „călcate” de urşi şi lupi vor putea cumpăra garduri electrice cu bani de la Ministerul Mediului. Fiecare beneficiar va primi maxim 2.000 de lei; Sursa: bzb.ro





Ghidul de finanţare a fost lansat în dezbatere publică. Sunt eligibile numai persoanele fizice, care vor primi cel mult 2.000 de lei!



Anunţat încă din primăvară de ministrul Costel Alexe, „Programul de coexistenţă dintre om şi carnivore mari”, prin care se acordă o finanţare de 100% pentru achiziţionarea unor garduri electrice a fost supus dezbaterii publice de Ministerul Mediului.



Programul este adresat populaţiei din judeţele: Alba, Argeş, Arad, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Buzău, Cluj, Caraş-Severin, Covasna, Dâmboviţa, Gorj, Hunedoara, Harghita, Mehedinţi, Maramureş, Mureş, Neamţ, Prahova, Sibiu, Sălaj, Suceava, Timiş, Vâlcea, Vrancea.

Conform documentului, eligibile sunt persoanele fizice, care pot instala aceste dispozitive „anti-carnivore” în jurul gospodăriilor, a stânelor, culturilor agricole, livezilor sau a altor proprietăţi în care pot ajunge urşii sau lupii.



Acest program a fost anunţat încă din primăvară de ministrul Mediului, în timpul unei vizite de sanctuarul de urşi de la Zărneşti, însă, până să poată fi supus dezbaterii publice ghidul de finanţare, a fost nevoie de parcurgerea unor etape birocratice.



Miercuri, ministrul a declarat că prin acest program sunt prevăzuţi bani pentru aproximativ 1.000 de astfel de sisteme.



Programul finanţează pentru populaţie kit-uri complete de garduri electrice rolul lor fiind de a împiedica incidente sau pagube produse de carnivorele mari (în special ursul brun şi lup) prin îndepărtarea animalelor sălbatice de zonele locuite sau din cele în care oamenii au culturile agricole, animalele domestice, stupinele etc.





1,5 milioane de lei, alocarea pentru acest an



„Suntem ţara cu cea mai mare populaţie de urşi din Europa. Pe de-o parte, o bogăţie a biodiversităţii româneşti, pe de altă parte, o mare responsabilitate pentru siguranţa oamenilor. Programul nostru împacă dubla noastră responsabilitate: conservarea speciei şi coexistenţa fără incidente între om şi carnivorele mari. Vom acoperi în proporţie de 100% costurile acestor sisteme pentru populaţia din judeţele ţării în care s-au înregistrat în mod repetat incidente sau pagube produse de animalele sălbatice.



Programul pe care îl demarăm anul acesta va fi multianual, iar pentru acest an este alocată suma de 1.500.000 de lei”, a explicat Costel Alexe.



Finanţarea va fi acordată de la bugetul de stat, prin Administraţia Fondului de Mediu.



Pentru instalarea unui gard electric, fiecare beneficiar va primi maxim 2.000 de lei. În viziunea ministerului, cu aceşti bani se poate cumpăra un sistem complet, ce include generator de impulsuri, role fir gard electric, izolator inel gard electric, conectori fir gard electric şi tijă împământare. „Sunt considerate cheltuieli eligibile doar cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare, cheltuielile cu montajul, realizate în regie proprie, nefiind eligibile”, se arată în proiectul Ghidului de finanţare.





Procedura actuală: telefon la 112 şi jandarmi pe post de „gonaci”



În realitate judeţul Braşov este unul în care urşii fac mari probleme, cea mai „fierbinte” fiind zona Dârste – Predeal, unde este şi o densitate foarte mare de animale. De altfel, de mai multe ori, autorităţile locale, fermierii şi proprietarii de terenuri agricole au solicitat Ministerului Mediului să ia măsuri pentru rezolvarea acestei probleme.



În acest moment, când ursul ajunge într-o gospodărie, locatarul poate suna la numărul unic de urgenţă 112, iar la faţa locului este trimisă Jandarmeria.



Conform procedurilor, jandarmii trebuie să facă o „goană de împingere”, adică să alunge ursul în pădure, asta dacă animalul nu pleacă de unul singur până când ajung forţele de ordine.



În cazurile mai grave, când urşii ajung să aibă un comportament deviant este se solicită ministerului aprobarea pentru recoltarea (împuşcarea) sau relocarea (mutarea în alt fond forestier a exemplarului), însă aceste sunt excepţionale.



Prin instalarea unor garduri electrice, prin intermediul şocurilor, urşii sunt descurajaţi să mai între într-o gospodărie, stână sau grădină. Nici această metodă nu este 100% eficientă, pentru că pot apărea situaţii în care urşii reuşesc să rupă firele electrice.