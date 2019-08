Program extins la RATBV în perioada „Cerbului de Aur”

Descriere foto: RATBV introduce cursele de noapte ale Cerbului de Aur. În perioada 22 – 25 august (inclusiv în noaptea de duminică spre luni, 26 august), va fi pus în aplicare, pe opt linii de transport, orarul de circulație specific zilelor de vineri și sâmbătă, atunci când pe aceste trasee ultimele plecări în curse sunt programate până în jurul orelor 02.30



RATBV a anunţat că în perioada Festivalului „Cerbul de Aur” autobuzele de pe mai multe linii de transport în comun vor avea un program de circulaţie extins, care să asigure legătura zonei centrale a oraşului cu principalele cartiere ale Braşovului.



Astfel, în toate cele patru seri de festival, vor circula conform orarelor extinse (cu program prelungit) autobuzele de pe 8 trasee :



Linia 1: Livada Poştei – Triaj



Linia 2: Livada Poştei – Rulmentul



Linia 4: Livada Poştei – Gara Braşov



Linia 17: Livada Poştei – Noua



Linia 28: Livada Poştei – Fundăturii (via Bartolomeu Nord)



Linia 31: Livada Poştei – Valea Cetăţii



Linia 34: Livada Poștei – Timiș - Triaj (via Strada Zizinului)



Linia 52: Tocile – Roman (via Bulevardul Saturn).