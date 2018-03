Program de educaţie muzeală la Muzeul Casa Mureșenilor

Descriere foto: Sursa: foto Arhivă

Despre muzică şi istoria tiparului vor învăţa, împreună, copiii și părinții, care se vor înscrie la cursul de educaţie muzeală de la Muzeul Casa Mureşenilor, de sâmbătă, 17 martie.



Programul începe de la ora 12. Una dintre activităţile propuse este „Mis for Music”, un curs interactiv muzical prin intermediul căruia copiii şi părinţii vor învăţa ce este muzica, cum o percepem, ce rol are în viaţa noastră şi se vor juca cu pseudoinstrumentele sub atenta îndrumare a artistei Georgia Gulea.



O altă activitate a programului de educație muzeală pentru familii care va avea loc pe 17 martie este „Istoria Tiparului”, curs de pedagogie muzeală susţinut de Ovidiu Savu.



Participarea la acest program costă 14 lei/persoană, iar numărul maxim de participanţi este 25.