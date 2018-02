Prognoza meteo pentru lunile de primăvară

Meteorologii estimeaza, pentru urmatoarele trei luni, o vreme cu temperaturi, in general, apropiate de normele climatologice, insa cu precipitatii excedentare in majoritatea regiunilor.



Potrivit prognozei de specialitate a Administratiei Nationale de Meteorologie, valabila pentru intervalul martie – mai 2018, in primele 2 luni de primavară, temperatura medie lunara a aerului va fi apropiata de norma climatologica, in sudul, sud-estul si local in vestul tarii si se va situa sub normal in restul teritoriului.



Specialistii ANM estimeaza, pentru luna martie, valori medii de temperatura intre 0 si 5 grade Celsius in Transilvania.



In acelasi timp, precipitatiile totale lunare se anunta excedentare in cea mai mare parte a tarii, deci peste norma de 38,3 l/mp, iar cele mai mari cantitati de precipitatii sunt estimate in Maramures, Oltenia, Crisana si Transilvania (pana la 54 l/mp în martie și pana la 70 l/mp în aprilie).



Potrivit ANM, in luna mai, temperaturile medii vor avea valori apropiate de media climatologica in sud, sud-est si local in vest, respectiv sub normal in celelalte zone. Temperaturile medii vor fi cuprinse intre 12 si 16 grade Celsius, in Maramures si Transilvania.