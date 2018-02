Prognoza ANM până la începutul lunii martie

Descriere foto: Sursa: Diez.md

Administraţia Naţională de Meteorologie a realizat o estimare a temperaturilor și precipitațiilor valabilă pentru perioada 19 februarie – 4 martie. Sunt prognozate temperaturile maxime şi minime, mediate pentru fiecare regiune a ţării şi adaptate local cu modele statistice, fiind indicate perioadele cu probabilitatea cea mai ridicată de apariţie a precipitaţiilor.



În Transilvania, până pe 24 februarie, media temperaturilor diurne va avea uşoare variaţii de la o zi la alta, urmând a se încadra între 2 şi 4 grade, în timp ce minimele nocturne vor avea medii cuprinse între -7 şi -4 grade. Vremea se va răci până pe 27 februarie, când în medie vor fi temperaturi maxime între -4 şi -5 grade, iar media temperaturii minime va coborî sub -12 grade.



Ulterior, vremea se va încălzi treptat, iar regimul termic va reveni în vecinătatea normelor acestei perioade din an. Astfel, se va ajunge în 4 martie la valori termice maxime diurne, în medie, de 2 – 3 grade şi o medie a minimelor nocturne în jur de -6 grade. Probabilitatea pentru precipitaţii slabe cantitativ, mai ales sub formă de ninsoare, va fi ridicată pe aproape întreg parcursul celor două săptămâni, iar în intervalul 23 – 25 februarie acestea pot fi local mai importante cantitativ.



La munte, până în 23 februarie valorile maxime vor avea în medie între -4 şi -2 grade, iar cele minime între -10 şi -8 grade. După această dată, vremea va marca un proces de răcire accentuată ce se va resimţi atât în valorile diurne, ce se vor situa între -10 şi -6 grade, cât şi în cele nocturne, care vor coborî spre valori medii în jurul a -15 grade. Începând cu 27 februarie, vremea se va încălzi uşor şi treptat, aşa încât media temperaturilor se va apropia în timpul zilei de -2 grade, iar cea din cursul nopţilor se va situa între -14 şi -12 grade.



Precipitaţiile, predominant ninsori, se vor semnala pe tot parcursul intervalului de două săptămâni, dar în majoritatea zilelor vor fi pe arii restrânse şi nu foarte însemnate cantitativ.