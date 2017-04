Profesori din America, la Brașov, în iulie

Profesori de la Harvard, Stanford şi U. C. Berkeley, din Statele Unite ale Americii, vin, în luna iulie, în România, pentru a susţine o serie de cursuri şi seminarii de leadership autentic.Aspire Academy este un program de top pentru cei care doresc să obțină calităţi de lider. În fiecare an, numeroşi antreprenori în devenire sunt atraşi de profesionalismul şi calitatea cursurilor, dar şi de liderii din numeroase domenii chemaţi pentru a le împărtăşi din experienţele lor.Între 14 şi 21 iulie, profesori de la instituţii de renume din Statele Unite ale Americii vor veni la evenimentul care are loc în Poiana Brașov pentru a-i îndruma pe studenţii români către leadership. Aceste cursuri şi seminarii vor fi construite pe formatul universităţilor din SUA, pentru a le oferi participanţilor un cadru similar cu cele de dincolo de ocean.Înscrierile la acest program se pot face până pe 23 aprilie, pe site-ul oficial www.aspireacademy.ro , iar cei interesaţi pot găsi pe site şi detalii privind programele destinate liccenilor şi tinerilor profesionişti, care vor avea loc în aceeaşi perioadă.