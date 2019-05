Produsele „made in CZ”, din vremea comunismului, expuse pentru nostalgici

Descriere foto: Produsele „made in CZ”, cumpărate în vremea comunismului de români, expuse pentru nostalgici la Muzeul Judeţean de Istorie (Lanterna MY DAY, una dintre vedete); Sursa: bzb.ro; Foto: Agentiadecarte.ro



Ca urmare a succesului avut în Bucureşti, expoziţia „Made in CZ / Found in RO” va fi deschisă şi la Braşov, pe data de 17 mai 2019, ora 18.00, la Muzeul Judeţean de Istorie.



În cadrul acesteia vor fi prezentate diverse obiecte de design cehoslovac şi uz casnic produse în ultimii 100 de ani şi găsite în gospodăriile românilor, care ilustrează relaţiile comerciale dintre cele două ţări.



Principalul organizator al expoziţiei este Centrul Ceh, care a adunat 92 de obiecte produse în Cehoslovacia pentru a crea o colecţie originală şi variată, atât din punct de vedere al utilizării lor, cât şi din perspectiva designului de produs.



Prezenţa acestor obiecte în gospodăriile românilor demonstrează apropierea relaţiilor diplomatice şi economice dintre Cehoslovacia si România după Primul Război Mondial şi în perioada socialistă. Reformele economice din anii 1960, împreună cu progresul tehnic al industriilor de producţie cehoslovace şi apropierea culturală dintre cele două ţări, au înlesnit exportul unor categorii de obiecte sau chiar achiziţionarea lor de către români în călătoriile personale.



Ce obiecte vor fi expuse



Privind locuinţa însăşi ca un spaţiu de prezentare pentru toate obiectele ce se găsesc înăuntru, expoziţia conţine obiecte ce pot fi împărţite în 5 secţiuni principale (aşa cum apar şi în catalog), ce reamintesc fiecare de câte o cameră sau un mijloc de întrebuinţare. Acestea sunt: baie, bucătărie, atelier, sufragerie, birou şi timp liber.



În fiecare categorie sunt incluse obiecte specifice spaţiului respectiv, de la electrocasnice şi mobilier, la unelte de lucru, produse chimice şi obiecte decorative, dar şi anumite elemente mai cunoscute, precum cântarul Tonava, maşina de cusut Lada, sau butoiul de bere Pilsner. Un alt produs foarte familiar, pe care unii dintre români încă îl mai păstrează, este lanterna electrică manuală MY DAY.



O parte dintre obiecte vin însoţite de încă o poveste, şi anume cea a deţinătorilor originali, oferind astfel şi o perspectivă asupra naraţiunilor private ale epocii.



Expoziţia va rămâne deschisă publicului până pe data de 30 septembrie 2019.



Evenimentul este organizat de Centrul Ceh, Ambasada Republicii Cehe şi Muzeul Judeţean de Istorie Braşov.