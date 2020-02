Produsele ce contin ulei CBD pot fi de ajutor in lupta contra acestor afectiuni!

Tratamentele pe baza de canabis sunt folosite inca din cele mai vechi timpuri, iar diferitele leacuri produse din planta de canepa acopereau, in trecut, o paleta larga de afectiuni de sanatate.In ultimele decenii, insa, efectele plantei de canepa asupra organismului uman au fost studiate in detaliu de catre oamenii de stiinta din domeniul medicinei si s-a descoperit ca unul dintre compusii regasiti in mod natural in aceasta planta, canabidiolul (CBD), poate fi de ajutor in tratarea multor afectiuni.In lume, exista numeroase tipuri de tratamente ce implica planta de canabis, motiv pentru care trebuie sa stii ca uleiul CBD este total diferit de tratamentele cu marijuana medicinala. Fiindca acesta nu contine THC, el nu va produce efecte psihoactive in momentul utilizarii, asadar nu prezinta niciun risc pentru sanatatea noastra, fiind perfect legal si comercializat liber in majoritatea tarilor din lume.In componenta lui se vor regasi substante similare cu cele produse chiar de corpul nostru, asadar nu este o surpriza faptul ca organismul uman asimileaza mult mai usor aceasta substanta in comparatie cu multitudinea de produse sintetice de pe piata.Daca esti interesat de efectele pe care le poate avea un ulei CBD de calitate superioara asupra corpului, mai jos vei descoperi cateva dintre beneficiile pe care aceasta substanta le poate oferi.Cancerul are o incidenta tot mai mare in ultimii ani, iar astazi nu exista niciun tratament care sa ne poata feri de aceasta boala grava.In studiile care au implicat folosirea uleiului CBD in lupta cu cancerul, s-a descoperit ca aceasta substanta are proprietati anti-proliferative, care incetinesc productia de celule canceroase, dar si pro-apoptopice, care inhiba migrarea acestor celule si accelereaza distrugerea lor. Desi inca nu sunt confirmate la nivel international, aceste studii atesta potentialul urias al substantei.Pe langa lupta directa impotriva acestei afectiuni, uleiul CBD mai poate fi folosit si ca adjuvant in diferitele tratamente oncologice. Astfel, acesta are proprietati care pot ameliora durerile si celelalte simptome de disconfort ce apar pe durata tratamentului impotriva cancerului.La aplicarea pe piele a produselor CBD, antioxidantii prezenti in aceasta substanta vor preveni sau chiar vindeca diferite probleme ale tenului cauzate de factorii externi. Astfel, uleiul CBD poate fi un bun aliat in lupta impotriva acneei si a diferitelor iritatii aparute pe piele.In plus, multe cosmetice CBD ofera beneficiile acestei substante impreuna cu cele ale altor uleiuri esentiale, motiv pentru care pielea ta se va bucura de hidratare, un aspect mai ferm si o culoare sanatoasa.Majoritatea persoanelor experimenteaza stari de anxietate, insa acestea sunt trecatoare si nu au un impact foarte mare asupra sanatatii. Cu toate acestea, anxietatea poate fi o stare permanenta, iar stresul zilnic si alti factori pot contribui la manifestarea frecventa a acestei tulburari de natura psihica.Printre simptome putem enumera frica, starile de panica, respiratia sacadata, musculatura incordata, tulburari ale somnului, stari de ameteala sau un ritm cardiac crescut.Cercetarile desfasurate pana in prezent au scos la lumina faptul ca uleiul CBD si produsele cu un astfel de continut pot ameliora simptomele acestei afectiuni modificand nivelul de serotonina din corp, substanta care joaca un rol decisiv in sanatatea psihica a fiecarei persoane.Prin administrarea regulata, s-a descoperit ca persoanele care se confrunta cu stari de anxietate reusesc, treptat, sa aiba un somn linistit si o stare mai calma pe parcursul zilei.Articol realizat de iAgency.ro