Pro Business Together, evenimentul anului în business

Evenimentul anului în business va avea loc la Brașov, chiar în această primavară.







Pro Business Together se va desfășura pe 26 aprilie 2018, la inițiativa Asociației ProAfaceri.







Asociația ProAfaceri Brașov a apărut din dorința de a dinamiza mediul de afaceri brașovean, dar și pe cel regional și național prin implicarea în activități care să creeze oportunități pentru investitori, oameni de afaceri români și piața forței de muncă.







Asociația ProAfaceri Brașov își propune să fie prima opțiune a antreprenorilor în vederea dezvoltării, finanțării și internaționalizării afacerilor.







În cea de doua parte a lunii aprilie mediul de afaceri brașovean se va întruni în cadrul unui eveniment de business de calitate, când 5 speakeri de business de renume vin la Brașov pentru a împărtăși din experiența și cunoștințele lor, printre aceștia numărându-se și analistul economic- Keynote speaker - Radu Soviani.







Evenimentul reunește aspecte teoretice și, mai ales, practice ce vor fi prezentate de către personalități ale mediului de afaceri, experți și consultanți recunoscuți național și internațional.







Evenimentul de pe 26 aprilie 2018 va debuta la ora 16.15 cu două workshop-uri: “Finanțări accesibile pentru afaceri” și workshop-ul: “Instrumente esențiale pentru afaceri profitabile”.







Pe lângă discursuri și workshop-uri, Q&A, networking și tombolă, agenda evenimentului va cuprinde o cină însoțită de o degustare de vinuri.







Pro Business Together se adresează antreprenorilor, oamenilor de afaceri, top managerilor, managerilor de departament, freelancerilor și tuturor celor interesați de mediul de afaceri brașovean.







Antreprenori din Brașov și județele învecinate se vor întâlni la Belvedere Event Center, (pe Drumul Poienii, str Stejerișului 11) într-o locație high-class pentru a descoperi noi oportunități de dezvoltare personală și a afacerii.







“Pro Business Together” va fi un eveniment de anvergură ce propune managerilor și antreprenorilor dezbateri pe marginea subiectelor actuale de business, precum și prezentări ale oportunităților și instrumentelor utile în dezvoltarea afacerilor, oferind soluții concrete, resurse și informații pentru acestea.







Evenimentul va debuta cu două workshop-uri:







1. "Finanțări accesibile pentru afaceri". Romania Start-Up Plus, POR, PNDR, Start-Up Nation, internationalizare, etc







2. “lnstrumente eficiente pentru afaceri PROfitabile". Cele 5 noutati despre General Data Protection Regulation (GDPR)







În cadrul conferinței Finanțări și soluții pentru criza financiară, renumitul analist Radu Teodor Soviani va expune în premieră indicatorii crizei ce urmează să “atace” din nou România.







Totodată vor fi abordate aspecte ce țin de riscurile și oportunitățile antreprenorilor în perioada crizei financiare.







La inițiativa ProAfaceri Brașov, Radu Teodor Soviani va puncta:







- mecanismele crizei bugetare pe care o traversăm



- riscurile și oportunitățile generate de o criză

- indicatorii care semnalează când se apropie și magnitudinea unei crize







Evenimentul se va concentra pe factorii cheie cu un impact major în performanța afacerilor.







Conferința își propune să ofere cadru pentru:







Dezbaterea pe marginea subiectelor actuale de business.





Prezentări ale oportunitățiilor și instrumentelor pentru dezvoltarea afacerilor.





Acces la consultanță și know-how.





Workshop-uri interactive pentru dezvoltarea personală și profesională.





Networking cu potențiali parteneri de afaceri (clienți, furnizori)





Cu prilejul evenimentului ce va avea loc pe 26 aprilie, ProAfaceri acționează responsabil și ajută copiii care sunt implicați în proiectul „NASA Space Settlement Design Contest”, destinată elevilor din toată lumea pasionați de fizică şi astrofizică.



Este al cincilea an consecutiv, când Colegiul Naţional „Andrei Şaguna” din Braşov a excelat la competiţia internaţională, iar de aceasta dată, 27 de şagunişi au obţinut premii şi menţiuni la această competiţie.



Ei sunt invitaţi să participe la Conferinţa Internaţională NASA, care va avea loc anul acesta în Los Angeles (SUA) în perioada 24 - 30 mai, însa pentru asta au nevoie să strângă aproape 60.000 de euro necesari pentru transport și cazare.



Susțineti tinerii geniali ai Brașovului:



La 3 bilete cumpărate, contravaluarea unuia dintre ele va fi donată elevilor Colegiul Naţional „Andrei Şaguna”, pentru a ne reprezenta la cel mai înalt nivel, la NASA.



Agenda evenimentului este:







16:15 – 16:30 - Primirea participanților



16:30 - 17:00 - Workshop-ul “Finanțări accesibile pentru afaceri”



17:00 - 17:30 - Workshop-ul “Instrumente esențiale pentru afaceri profitabile”.



17:30 – 17:45 – Pauză de networking.



17:45 – 17:55 - Cuvânt de bun venit. Prezentarea conferinței și Asociației ProAfaceri - Adrian Doroșin – Președinte ProAfaceri Brașov. Detalii despre tombolă.



17:55 – 18:00 - Prezentarea analistului economic Radu Soviani-Keynote speaker - ca moderator!



18:00 – 18:20 - Prezentare despre finanțări și analiză economică susținută de către expertul - Gabriel Biriș - Analist financiar.



18:20 – 18:30 – Simona Panaite, Director Generali Brașov



18:30 – 19:00 - “Nevoia de comunicare profesionistă la nivelul antreprenorului român” - Daniel Apostol – Jurnalist cu experiență implicat în susținerea mediului de afaceri.



19:00 -19:15 – 10 lucruri esențiale în antreprenoriat "Aplicatia numărul 1 în facturarea modernă: Smart Bill (online și offline)" - co-founder si Biz Dev Manager Mircea Căpățînă.



19:15 – 19:30 - Pro CSR moment: Acționăm Responsabil în Brașov pentru susținerea proiectelor locale (elaborate și dezvoltate de către elevii școlilor brașovene).



19:30 – 20:05 - "Mecanismul viitoarei crize: Indicatori și efecte. Riscuri și oportunități" - Keynote speaker-Radu Soviani.



20:05 – 20:20 - Panel comun Q&A.



20:20 – 21:10 - Networking facilitat (one to one).



21:10 – 21:30 - Tombolă cu premii surpriză.



21:30 – 21:40 - Închiderea conferinței.



21:40 - Cină, degustare de vinuri și networking liber.