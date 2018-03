Prins beat la volan, de două ori, în mai puțin de o zi

Descriere foto: Sursa: thechart.blogs.cnn.com

Un bărbat de 47 de ani din Făgăraş a reuşit o performanţă rară: a fost prins de poliţiştii de la Rutieră beat la volan de două ori într-un interval mai mic de 24 de ore.



Omului nu i-a fost de ajuns că poliţiştii l-au oprit luni seara şi l-au dus la spital pentru stabilirea alcoolemiei. A doua zi a urcat din nou la volan, fiind şi de această dată sub influenţa alcoolului.



Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Brașov, agent șef adjunct Gabriela Dinu, acesta a fost depistat în timp ce conducea un autoturism pe DC 73, în localitatea Dejani, fiind sub influenţa băuturilor alcoolice.



La testarea conducătorului auto din punct de vedere al prezenţei alcoolului în aerul expirat, rezultatul a fost de 0,73 mg/l alcool pur.



În consecinţă, acesta a fost condus la Spitalul Municipal Făgăraş pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.



Ulterior, acelaşi conducător auto a fost depistat conducând un autoturism pe DC 73, între localităţile Recea şi Dejani, în timp ce se afla sub influenţa băuturilor alcoolice.



La testarea acestuia din punct de vedere al prezenţei alcoolului în aerul expirat, rezultatul a fost de 1,11 mg/l alcool pur.



În consecinţă, polițiștii au întocmit dosar penal şi șoferului i-a fost suspendat dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice.



Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore şi introdus în arestul I.P.J. Braşov.