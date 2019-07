Primul pilot român în fotoliu rulant e brașovean şi va lua startul la Raliul Sibiului

Descriere foto: Primul pilot profesionist român în fotoliu rulant, braşoveanul Ciprian Daniel Lupu , va lua startul în Raliul Sibiului, care se va desfăşura în perioada 25-27 iulie 2019; Sursa: bzb.ro

Raliul Sibiului, care se va desfăşura în perioada 25-27 iulie 2019, va aduce o premieră pentru automobilismul românesc.



Primul pilot profesionist român în fotoliu rulant va lua startul în competiţie, după un an şi jumătate de concursuri desfăşurate la etapele de viteză în coastă, super şi promo rally sau la concursurile de viteză sau îndemânare pe circuit.



Braşoveanul Ciprian Daniel Lupu se deplasează cu ajutorul unui fotoliu rulant din anul 2002 şi este Manager Zona Centru la Fundaţia Motivation România, organizaţie care sprijină persoanele cu dizabilităţi locomotorii pentru a se reintegra în comunitate.



Ciprian Lupu participă în mod frecvent şi la maratoane pentru persoanele cu dizabilităţi şi se implică în activităţi sociale, iar prin muncă, pasiune, efort şi seriozitate a reuşit să depăşească barierele care-l ţineau departe de societate.



Participarea lui Ciprian Daniel Lupu în motorsport a început în parcul de service, pe marginea probelor de viteză în coastă, de raliuri sau de drift. A gustat la intensitate maximă senzațiile aparte dintr-un bolid în dreapta lui Manu Mihalache, a fost șlefuit și format pe meterezele Napoca Rally Academy de Bogdan Marisca, Simone Tempestini, Carmen Poenaru și Vlad Cosma, îndrumat de Dan Spuderka și sustinut de profesorul Florin Hangu.



Ciprian Daniel Lupu este singurul pilot licențiat FRAS în scaun rulant din țară.



La Raliul Sibiului, el va avea un copilot cu o importantă experienţă, jurnalistul Radu Gurămultă.



„Aştept cu nerăbdare startul în primul meu raliu. Premergător acestui concurs am reuşit să parcurg câteva etape importante în pregătirea mea. Cu aprobarea Federaţiei Române de Automobilism Sportiv şi a organizatorilor am participat la recunoaşterile efectuate de echipajul Simone Tempestini - Sergiu Itu (campioni naţionali ai României) la Raliul Argeşului şi la cel al Harghitei. Astfel am reuşit să văd, să înţeleg dar şi să învăţ cum se face recunoaşterea probelor, care sunt notările care se fac pe traseu referitoare la segmentele de viteză, la porţiunile mai dificile, la abordarea traselor, la cum vor trebui să menţină ritmul în cursă.



Ulterior am încercat să merg cât mai des la sală pentru a-mi păstra forma fizică. Voi participa la Raliul Sibiului împreună cu Radu Gurămultă, un jurnalist cu suflet mare dar şi cu o experienţă competiţională bună.



Spre deosebire de etapele de viteză în coastă unde lucrurile se desfăşoară în alt ritm, la raliu ştiu că efortul va fi mai mare, distanţa pe care se desfăşoară concursul mă va solicita foarte mult.



Însă sunt foarte hotărât să termin acest raliu, acesta fiind de fapt obiectivul meu.



Dacă voi reuşi nu este exclus să continui. La Trofeul Sinaia împreuna cu Radu am reuşit să facem antrenamente, să ne sudăm echipajul, să vedem cum pot conduce după dictare. Tuturor celor care mă susţin le mulţumesc din suflet! Pentru moment sunt învăluit de un sentiment de emoţie şi ştiu că va fi o experinţă foarte plăcută”, a declarat Ciprian Daniel Lupu.



Ciprian Daniel Lupu este susținut în sezonul competițional 2019 de: PRO X, WSA Platinium Jobs și Hotel Ibis Sibiu. Napoca Rally Academy și H Motorsport îi oferă sprijin din punct de vedere tehnic (asistență tehnică) și sportiv.



Fiecare avem în viaţă momente de bucurie sau de cumpănă. Sunt momente când destinul ne conduce pe o cale mai dificilă și totul poate depinde de ce îți dorești. Ciprian Daniel Lupu se deplasează cu ajutorul unui scaun rulant din anul 2002. Drumul urmat de acesta poate reprezenta o pildă demnă de urmat pentru fiecare dintre noi.