Primul hotel campus licențiat École hôtelière de Lausanne, se deschide pe 12 iulie, în Poiana Brașov

Cursurile ohma Brașov vor debuta cu programul de formare profesională „Administrare Hotelieră“, modulul „Începător“, iar studenții vor putea aprofunda, prin practică, cunoștințele teoretice, respectând principiile sistemului de învățământ dual pe model elvețian.





În cadrul academiilor ohma, pot fi parcurse programe vocaționale ce asigură calificarea și specializarea cursanților în patru domenii profesionale - Culinar, Servicii de Alimentație Publică, Recepție și Cazare, Administrare Hotelieră - pentru obținerea Diplomei Profesionale fiind necesară parcurgerea a trei module independente, a câte 6 (șase) luni fiecare, corespunzătoare stadiului de pregătire și a experienței fiecărui candidat - Începător, Intermediar și Avansat - a căror absolvire este atestată de certificate VET by EHL (Vocational Education and Training by École hôtelière de Lausanne). Persoanele care au deja experiență în domeniul de interes se pot înscrie direct la modulele nivel mediu sau avansat, fără a-l parcurge pe cel pentru începători, prin echivalarea experienței acumulate.





Cursanții și absolvenții academiei sunt consiliați și sprijiniți în identificarea de stagii și locuri de muncă în industrie, corespunzătoare pregătirii lor, atât în țară, cât și în străinătate, de specialiștii în recrutare și plasare de personal, prin intermediul agenției de mediere pe piața forței de muncă talent by winsedswiss.





În plus, celor care vor dori să-și continue studiile în mediul universitar la École hôtelière de Lausanne, după absolvirea cursurilor ohma, le va fi echivalat anul pregătitor obligatoriu programului universitar EHL, aceștia intrând direct în procesul de selecție.





În cadrul academiei, cursurile se susțin în limba engleză, prin urmare este necesar ca studenții să aibă minimum nivelul B2 conversațional.