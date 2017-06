Primul drum declarat eligibil pentru finanţare

Descriere foto: Sursa: Biz Brașov

Proiectul de modernizare a „drumului de sub munte” a trecut de prima fază de verificare la Agenţia de Dezvoltare Regională Centru de la Alba Iulia.



Potrivit preşedintelul Consiliului Judeţean Braşov, Adrian Veştea, cererea de finanţare pentru proiectul „Modernizare drum interjudeţean”, scrisă şi depusă la ADR Centru, a fost admisă, după verificarea administrativă şi de eligibilitate în conformitate cu procedurile de evaluare.



Astfel, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 – Axa prioritară 6 Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, judeţul Braşov urmează să acceseze, pentru prima dată în istorie, fonduri europene cu care va fi modernizat un drum interjudeţean ce facilitează legătura între Braşov şi Sibiu.



„Drumul de sub munte” are o lungime totală de 51,3 km și este format din 3 segmente de drumuri judeţene. Valoarea totală a proiectului de modernizare este de peste 147 de milioane de lei.