Primul copil venit pe lume în 2017 la Braşov este o fetiţă

Descriere foto: Copii născuţi la Braşov pe 1 ianuarie 2017; Sursa: bzb.ro; Sursa foto: copilul.ro



Primul copil al anului 2017, venit pe lume la Maternitatea Braşov este o fetiţă.



Ea a deschis „şirul” de opt copii care s-au născut în prima zi a noului an.



Toţi copiii sunt sănătoşi, dar unii dintre ei încă sunt internaţi, la secţia de Terapie Intensivă, pentru că s-au născut înainte de vreme.



Cel mai voinic bebeluş născut la începutul anului are 4 kilograme, iar cel mai slăbuţ copilaş cântăreşte doar 800 de grame.



„Au fost opt naşteri în 1 ianuarie 2017, trei naşteri având loc în cursul nopţii, bebeluşii având greutăţi între 800 de grame şi 4 kilograme. S-au născut mai multe fete decât băieţi - raportul a fost de cinci la trei”, aflăm de la dr. Mircea Preda, director medical la Spitalul Clinic de Obstetrică - Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” Braşov.



Tradiţia spune că bebeluşii veniţi pe lume în prima zi a anului sunt cei mai norocoşi şi vor avea succes în viaţă. Mai mult, familia unui copil născut în Noul An va avea succes în anul respectiv. În popor se spune că micuţii născuţi de Revelion nu vor fi afectaţi de nici un element malefic şi vor fi feriţi de ghinioane.