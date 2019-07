Primul Carnaval al Cascadorilor, în Poiana Braşov

Descriere foto: Eugen Moga, reprezentant al Asociaţiei Cascadorilor din Braşov (organizatorii evenimentului „Carnavalul Cascadorilor”; Sursa: radiomures.ro



Braşoveni şi turişti, de toate vârstele, sunt aşteptaţi, sâmbătă, 6 iulie 2019, la primul Carnaval al Cascadorilor.



Evenimentul se va desfăşura la Centrul de Echitaţie din Poiana Braşov, începând cu ora 18.00, iar activităţile pregătite vor fi pentru toate gusturile, promit organizatorii.



„E deschis tuturor şi copiilor şi adulţilor. Avem costume, distracţie, cai, film etc. Activităţile încep de la ora 18.00. Cine vrea, poate închiria un cal, noi vom prezenta filmuleţe cu activitatea cascadorilor, ce am făcut până acum, dar totul sub o formă costumată, cu costume de epocă”, a detaliat Eugen Moga, de la Asociaţia Cascadorilor din Braşov, care organizează evenimentul.



Prezenţi vor fi cascadori atât din Braşov, cât şi din Bucureşti.



Intrarea la eveniment este liberă.