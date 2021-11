Primăria Braşov deschide încă un centru de vaccinare împotriva COVID-19 în Coresi

Având în vedere creșterea numărului de brașoveni care doresc să se vaccineze, mai ales în ultima perioadă, când numărul de infectări cu virusul SARS-CoV-2 a explodat la nivelul întregii țări, Municipalitatea, împreună cu Direcția de Sănătate Publică și cu sprijinul Coresi Shopping Resort, a luat decizia de a deschide un nou centru de vaccinare, după ce în luna octombrie a redeschis două centre, la Căminul pentru persoane vârstnice și la Sala Sporturilor.





Punctul de imunizare contra Covid-19 din Cartier Coresi va funcționa în spațiul fostului studio Radio Coresi aflat în Coresi Shopping Resort, turnul cu ceas, lângă intrarea dinspre str. 13 Decembrie (lângă Starbucks).





La acest centru de vaccinare vor fi disponibile serurile Pfizer și Johnson & Johnson, imunizarea se poate face fără programare, în baza actului de identitate.





"Tot mai mulți brașoveni au luat decizia să se vaccineze, de exemplu în luna septembrie, am avut 8.000 de vaccinuri efectuate în municipiu (8.052, n.a.), iar în luna octombrie am ajuns la aproape 44.000 de vaccinuri efectuate (43.842, n.a.). Având în vedere numărul mare, precum și timpii de așteptare de la centrele de vaccinare, am redeschis, în luna octombrie, două centre de vaccinare, la Căminul pentru persoane vârstnice, cu 4 fluxuri, și la Sala Sporturilor, cu 3 fluxuri. Având în vedere că, în continuare, există centre unde brașovenii sunt nevoiți să aștepte pentru a se imuniza, am luat decizia, împreună cu Direcția de Sănătate Publică, și cu sprijinul Coresi Shopping Resort să deschidem, astăzi, un centru chiar în cadrul mall-ului. Acesta va funcționa la intrarea dinspre str. 13 Decembrie, cu acces de afară și va avea două fluxuri de vaccinare. În cadrul centrului, brașovenii se vor putea imuniza cu vaccinurile produse de Pfizer sau Johnson&Johnson. Le mulțumesc celor de la Coresi pentru implicarea lor în deschiderea acestui centru și pentru efortul pe care îl fac pentru a ne reîntoarce cât mai repede la normalitate”, a precizat viceprimarul Flavia Boghiu.





Programul Centrului de Vaccinare Coresi este:





Luni – Vineri: 12:00 – 20:00

Sâmbătă și Duminică: 10:00 – 20:00.



În acest moment, în municipiul Brașov sunt funcționale 7 centre de vaccinare:





l Regina Maria - Policlinica Centrul Civic Brașov , Str. Kogalniceanu, nr 16, program luni - vineri, între orele 8.00 - 20.00, vaccinuri disponibile: Pfizer/BioNTech, Moderna și Astra/Zeneca;





l Centrul Medical de Vest, Calea Făgărașului, nr. 7, program luni - duminică, între orele 8.00 - 20.00, vaccinuri disponibile: Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson&Johnson și Astra/Zeneca;





l Policlinica de Diagnostic Rapid SA - Medlife, Str. Moldovei, nr. 6, program luni - duminică, între orele 8.00 - 20.00, vaccinuri disponibile: Pfizer/BioNTech și Johnson&Johnson;





l Spitalul Militar de Urgență Regina Maria, Str. Pieții nr. 9, program luni - vineri, între orele 8.00 - 20.00, vaccinuri disponibile: Pfizer/BioNTech, Moderna și Johnson&Johnson;





l Căminul pentru persoane vârstnice - str. Gladiolelor nr. 4, cartierul Noua, program luni - duminică, între orele 8.00 - 20.00, vaccinuri disponibile: Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson&Johnson și Astra/Zeneca;





l Sala Sporturilor, b-dul Gării nr. 9, program luni - duminică, între orele 8.00 - 20.00, vaccinuri disponibile: Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson&Johnson și Astra/Zeneca;





l Centrul Medical MEDO Str. Cicoarei Nr. 8A, program luni - vineri, între orele 11.00 - 19.30, vaccinuri disponibile: Pfizer/BioNTech și Johnson&Johnson.





Ca și până acum, brașovenii se pot mai pot vaccina și la cabinetele medicilor de familie, cu vaccinul produs de Johnson&Johnson.



În municipiul Brașov, rata incidenței cumulate a cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2 a crescut spectaculos în ultima perioadă, de la o persoană infectată la 1.000 de locuitori, în septembrie, la 10,76 persoane infectate la 1.000 de locuitori, astăzi.