Primăria Braşov a lansat licitaţia pentru proiectarea traseelor de downhill din Postăvaru. Consultantul va încasa maxim 131.971 lei

Municipalitatea braşoveană a lansat luni licitația pentru întocmirea documentației tehnice pentru traseul de mountain bike Poiana Brașov. Mai exact, prin contractul ce va fi atribuit în urma licitaţiei amintite, va fi elaborat studiul de fezabilitate, o analiză cost-beneficiu, precum şi documentaţiile tehnice necesare pentru obţinerea avizelor şi acordurilor conform Certificatelor de Urbanism. Tot consultantul care va câştiga licitaţia, va pregăti un memoriu tehnic necesar obţinerii acordului de mediu, un studiu geotehnic şi un studiu în teren pentru modificarea a două dintre trasee, cu respectarea avizului Ministerului Apelor şi Pădurilor. Nu în ultimul rând, consultantul va trebui să pregătească proiectul pentru obţinerea autorizaţiilor de construire, să realizeze proiectele tehnice pentru pasarele şi să pregătească caietul de sarcini pentru licitaţia de lucrări. Totodată, proiectantul va asigura asistenţă tehnică pe perioada derulării procedurii de achiziţie publică a lucrărilor propriu-zise, răspunzând prompt la solicitările de clarificări venite din partea ofertanţilor în cadrul procedurii de achiziţie publică.

Conform informaţiilor Primăriei Braşov, valoarea estimată a contractului este de 131.971 lei cu tot cu TVA, termenul limită de finalizare a tuturor documentaţiilor solicitate fiind de 2 luni. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 19 iulie 2019.



1,5 milioane lei, de la bugetul local, pentru realizarea lucrărilor

Intenţia Primăriei Braşov este ca în Masivul Postăvaru să amenajeze trei trasee, care zona împădurită, cât și zona de pârtii de schi. Cele trei trasee vor fi de dificultate ușoară, medie și grea.

„Avem deja o parte din documentație, pe care am primit-o de la două asociații ale practicanților acestui sport (Play Bike şi Nh Bike –n.r.). Cel care va câștiga licitația are la dispoziție două luni ca să elaboreze documentația, ceea ce ne dă speranțe pentru a demara amenajarea pistelor de mountain bike încă din acest an. Pentru 2019 am prevăzut în buget suma de 1,5 milioane de lei pentru realizarea lucrărilor”, a explicat primarul Braşovului, George Scripcaru.

Edilul a precizat că prin această investiţie, Braşovul va deveni un punct de atracţie pentru iubitorii de downhill, sport care s-a dezvoltat foarte mult în România. „ Prin amenajarea acestor piste, sperăm ca Poiana să devină principala destinație a practicanților de downhill, așa cum, iarna, este cea mai importantă stațiune de schi din România După ce vom termina lucrările, pe Masivul Postăvaru se vor putea desfășura și competiții sportive”, a încheiat Scripcaru.