Primăria a achiziţionat brandul FC Braşov

Descriere foto: Primăria a achiziţionat brandul FC Braşov. Municipalitatea are în plan să revitalizeze echipa de fotbal a oraşului; Sursa: bzb.ro



Municipalitatea are în plan să revitalizeze echipa de fotbal a oraşului



După ce a cumpărat ce se putea din activele fostului club FC Braşov, Primăria va prelua şi brandul echipei fanion a municipiului. Mai exact, vineri, 20 decembrie 2019 în şedinţa de plen, aleşii locali braşoveni au aprobat o hotărâre privind achiziţionarea, de către municipalitate, a mărcii FC Braşov, a cărei valoare a fost stabilită la 35.000 lei.



„După ce am primit aprobarea creditorilor care se ocupă de lichidarea societăţii comerciale care a deţinut clubul şi după ce am rezolvat problemele patrimoniale, ne-am manifestat interesul să preluăm şi marca FC Braşov.



Practic, prin decizia lichidatorului, marca FC Braşov, înregistrată cu două certificate la OSIM (Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci – n.r.), este cedată Municipiului Braşov, pentru suma de 35.000 de lei.



În aceste condiţii am propus Consiliului Local să fie de acord cu preluarea mărcii, astfel încât Municipiul Braşov să devină proprietar al acestui brand, care este un bun public al comunităţii. Este un simbol care nu trebuie să ajungă pe mâna oricui. De acum va trebui să gândim un proiect concret de revitalizare a acestei echipe de fotbal”, a declarat primarul Braşovului, George Scripcaru.



Odată aprobată această hotărâre, Primăria Braşov va face plata de la bugetul local, apoi se vor face demersurile la OSIM pentru a se prelua efectiv marca.





22.000 de lei pentru alte active ale clubului



Până să preia marca FC Braşov, club care fusese în trecut finanţat de Ioan Neculaie, Primăria Braşov a alocat sume de la bugetul local pentru a achiziţiona diverse active care aparţinuseră clubului de fotbal. Astfel, Primăria Braşov a intrat în posesia fostului autocar al FC Braşov (personalizat cu numele echipei), a tabelelor de scor, a unor porţi (cele ale terenului şi unele de antrenament), a tunelului mobil (prin care ies jucătorii la meciuri), a echipamentelor de pregătire fizică şi a două utilaje de întreţinut gazonul. Pentru achiziţionarea acestora, Consiliul Local Braşov a aprobat o rectificare bugetară, alocând suma de 22.000 de lei.



Braşovul a preluat modelul Bucureştiului şi Constanţei



Primăria Braşov a început demersurile pentru cumpărarea brandului FC Braşov după modelul implementat în ultimii ani la FC Argeş, Farul Constanţa şi Rapid Bucureşti. De altfel, pentru brandul Rapid Bucureşti, Primăria Sectorului 1 din Bucureşti a obţinut la licitaţie brand-ul, culorile şi palmaresul echipei, pentru suma de 406.000 euro.



2017, anul în care a „dispărut” FC Braşov



2017 este anul în care FC Braşov şi-a încetat activitatea, după ce intrase în faliment.



În oraş a fost înfiinţată imediat, în acelaşi an, formaţia suporterilor, SR Braşov, care este în acest moment în Liga a III-a. Pe de altă parte, Primăria are o echipă înscrisă în Liga a 4-a începând din vara acestui an, CSM Corona, astfel că rămâne de văzut care va fi proiectul care se va bucura de tot ceea ce a însemnat brandul FC Braşov.



Palmaresul FC Braşov conţine o Cupă Balcanică, obţinută în 1966, şi un titlu de vicecampioană a României (1960).