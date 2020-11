Prima olimpiadă digitală de matematică din țară

Prima olimpiadă digitală de matematică din România aduce finaliștilor: iPad-uri și trotinete electrice.







Susținută de Societatea de Științe Matematice, olimpiada Brio Challenge se va desfășura în perioada 16 noiembrie 2020 – 31 ianuarie 2021 și se adresează elevilor din clasele II – XII.







Olimpiada cuprinde trei probe, toate fiind susținute din fața calculatorului. În cadrul primei etape a olimpiadei Brio cea de înscriere, care se face până în 6 decembrie, elevii vor trebui să își creeze un cont pe www.brio.ro/challenge. Ei pot fi înscriși și de către profesori sau părinți. Odată cu înregistrarea confirmării de înscriere, aceștia vor primi automat două credite gratuite, unde 1 credit = 1 test. Ei pot achiziționa individual extra-credite cu care pot efectua un număr suplimentar de teste, urmând să înscrie în competiție rezultatul cel mai bun.







Dacă au deja un cont, pot utiliza, de asemenea, creditele aferente contului. În cea de-a doua etapă (11 – 24 ianuarie 2021) se vor califica elevii care au obținut peste 80 de puncte, urmând ca apoi să treacă printr-o nouă rundă de testare. În urma rezultatelor, în etapa finală vor intra cei mai buni zece elevi de la fiecare clasă, care au obținut cele mai bune rezultate.







Finala va avea loc între 25 și 31 ianuarie și va fi supravegheată video, participanții fiind obligați să aibă activată camera laptopului sau a tabletei.







Câștigătorii vor fi anunțați în data de 3 februarie 2021. Vor fi acordate 12 premii pentru Campioni și 24 de premii pentru Vicecampioni, în funcție de rezultatele obținute. Premiile pentru Campioni constau în câte un iPad și un abonament pe un an - Brio Unlimited -, iar cele pentru Vicecampioni oferă câștigătorilor câte o trotinetă electrică X T și un abonament pe un an - Brio Plus.În plus, toți finaliștii vor primi un abonament Brio Start pe 6 luni, iar profesorii acestora vor primi, la rândul lor, abonamente gratuite cu care pot realiza teste la clasă.