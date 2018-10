Prima mașină electrică de curse din România, prezentată la Brașov

Modelul VW Golf GTI transformat total într-o mașină electrică de curse este condus de către– campion național multiplu la competițiile de viteză în coastă și a fost prezentată presei vineri la Brașov, la Hotel Kronwell, într-un cadru restrâns, cu toate explicațiile acestei conversii inedite, alături de detalii despre ce se află sub capotă și cum s-a reușit această performanță în România.Pe 13 și 14 octombrie 2018 are loc la Brașov (pe drumul spre Poiana Brașov) încheierea Campionatului Național de Viteză în Coastă 2018, etapă organizată de Mihai Leu, astfel că sâmbătă putem vedea cu toții mașină electrică de raliu în competiție!Zero emisii, ieftin de întreținut, mașină electrică este viitorul! Drept consecință, FRAS (Federația Română de Automobilism Sportiv) anunța introducerea în competițiile de raliu și viteză în coastă de anul viitor (2019) o nouă clasă: pe cea electrică!..............................................................................................................Un total de 93 de piloți vor lua startul în ultima etapă a Campionatului Național de Viteză în Coastă Dunlop, Trofeul Opel, de la Poiana Brașov. Toți ochii vor fi ațintiți asupra confruntării dintre Lucian Răduț și Andrei Dumitrescu.Înaintea competiției de la Poiana Brașov, Andrei Dumitrescu a strâns 111 puncte, în timp ce Lucian Răduț are 107 puncte. Conform regulamentului, punctajul final se realizează pe sistemul N-1.Astfel, Răduț va pierde cele 4 puncte din etapa a șasea, în timp ce liderului nu i se vor scădea puncte deoarece are un abandon în runda a treia.Costi Stratnic este și el prezent pe lista de înscrieri de la Poiana Brașov și își poate asigura locul pe podiumul final, o premieră personală pentru acesta.Competiția va începe sâmbătă dimineață cu trei manșe de recunoașteri urmate de două manșe de antrenamente cronometrate. Circulația va fi restricționata în intervalul 08:00 – 18:00, cu deschiderea traficului în intervalul 13:00 – 14:00.Duminică, 14 octombrie 2018, concurenții vor avea două manșe de recunoașteri și două de concurs, circulația fiind deschisă în intervalul 12:00 – 13:00.Festivitatea de premiere va avea loc duminica, de la ora 19:30, în Parcul service, urmată de o conferință de presă cu câștigătorii la ora 19:45, în zona podiumului.Recunoaşteri - manșa I, ora 08:45Recunoașteri - manșa a II-a, ora 10:30Recunoașteri - manșa a III-a, ora 12:00Deschiderea temporară a circulației 13:00 – 14:00Antrenamente cronometrate - manşa I, ora 14:15Antrenamente cronometrate – manşa a II-a, ora 16:30Recunoașteri - manșa a III-a, ora 08:45Recunoașteri - manșa a IV-a, ora 10:30Deschiderea temporară a circulației, 12:00 – 13:00Manșa I de concurs, ora 13:15Manșa a II-a de concurs, ora 16:00Festivitatea de premiere - Parc Service, la podium, ora 19:30