Prima ediție a Festivalului Internațional de Jazz, la Filarmonica Brașov

Descriere foto: Festivalul Internațional de JAZZ - Brașov 24-26 iulie 2018 (la Sala Patria); Sursa: facebook.com/FilarmonicaBrasov



Brașovul va găzdui trei zile de jazz, cu artiști din SUA, Germania, Elveția, Olanda, Austria, Polonia, Republica Moldova și România.





Marți debutează prima ediție a Festivalului Internațional de Jazz, organizat la Sala Patria în perioada 24-26 iulie 2018. Evenimentul se înscrie pe agenda momentelor culturale estivale organizate de Primăria Brașov pentru brașoveni și turiști.



„Este un spectacol de jazz care nu se prea întâmplă în cadrul unor filarmonici, dar rotunjește prestația unei filamonici și mesajul pe care vrem să-l transmitem. Avem invitați din cele mai mari orașe unde s-au născut cei mai mari jazzmani din lume. Am intenția, cu acordul autorităților locale, să creăm un eveniment de o lună, în perioada estivală, în care să facem evenimente combinate cu muzică de cameră, jazz, operă. Vreau o colabotrare cu toate instituțiile de cultură prin care să fie create evenimente culturale în perioada estivală, gândite mai ales pentru turiști“, a declarat Anton Niculescu, directorul Filarmonicii Brașov.



Prima ediție a Festivalului Internațional de Jazz este coordonată și prezentată de artistul brașovean Nicolas Simion, care va deschide evenimentul, marți, 24 iulie 2018, de la ora 19.00, cu „Europen Jazz Night“. Alături de trupa sa „Nicolas Simion & Friends“, jazzmanul originar din Brașov și stabilit de mai mulți ani în străinătate, va aduce pe scena Sălii Patria cântăreții de jazz ai momentului din Germania, Austria, Elveția și Polonia.



Seara de miercuri, 25 iulie 2018, de la ora 19.00 este dedicată „American Jazz Night“ și reunește artiști din New Orleans și New York, adică Sandy Patton & John Betsch Trio, trupă care îl are în componență și pe francezul Jobic Le Masson.



Festivalul se va încheia cu „Moldavian Jazz Night“ și Vali Boghean Band, din Republica Moldova, care vin pentru a doua oară să încânte publicul din Brașov. Tupa condusă de Vali Boghean este o formație care include şi două intrumente mai puţin întâlnite în jazz - ţambalul şi vioara. Chiar dacă au mai mai fost prezenți la Braşov foarte recent, vor include în spectacol piese noi, foarte interesante. Concertul este programat în 26 iulie 2018, de la ora 19.00, la Sala Patria.



„Este un festival pe care noi îl organizăm alături de alte evenimente prin instituțiile noastre de cultură, prin care dorim să suplinim faptul că activitatea instituțiilor culturale este în pauză, fiind vacanță. Vrem să aducem o contribuție la viața culturală a Brașovului în perioada estivală, ținând cont de faptul că avem foarte mulți turiști. Cred că acest eveniment, alături de celelalte evenimente pe care le-am organizat aduce acest aport în dezvoltarea culturală a orașului. Am avut Filarmonica și Opera în Piața Sfatului, vom avea un eveniment cu actorii de la Teatrul Sică Alexandrescu. Festivalul Internațional de Jazz este începutul unui proiect mai amplu prin care vrem să acoperim oferta culturală în perioada estivală“, a declarat Costel Mihai, viceprimarul Brașovului.



Biletele au fost puse în vânzare la Filarmonica Brașov, iar prețul lor este de 30 de lei sau 20 de lei (preț redus pentru elevi, studenți și pensionari).





..........................................................................................................



Programul Festivalului International de Jazz - Brașov 2018:



Evenimentul se va desfășura la „Sala Patria” în perioada 24 - 26 iulie 2018, cu începere de la ora 19.00 în fiecare seară și va aduce în atenția iubitorilor muzicii de acest gen trei seri cu program special:



EUROPEAN JAZZ NIGHT - 24 iulie ora 19.00 - Sala Patria

AMERICAN JAZZ NIGHT - 25 iulie ora 19.00 - Sala Patria

MOLDAVIAN JAZZ NIGHT - 26 iulie ora 19.00 - Sala Patria



Pret bilet: 30 lei

Pret redus: 20 lei (pentru elevi, studenti si pensionari)



Biletele se pot procura de la SALA „PATRIA” (Bulevardul 15 Noiembrie, Brașov)