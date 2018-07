Prevenirea înșelăciunilor prin ”METODA ÎMPRIETENIRII”

Unul dintre modurile de operare ale hoților care fură din locuințe este cel „prin împrietenire”, iar polițiștii brașoveni au informat cetățenii în repetate rânduri asupra riscurilor la care se supun dacă dau crezare anumitor persoane care, prin diferite metode, încearcă să obțină de la ei diverse sume de bani sau bunuri de valoare.Acest tip de infractor acționează prin distragerea atenției sau atribuirea unor calități false. De obicei, este politicos și pretinde a fi un reprezentant al unor autorități publice, companii de gaze, apă sau electricitate și face parte din categoria persoanelor convingătoare și insistente. Sunt cazuri în care poartă adesea salopete cu logo-ul companiei. Bunurile sustrase sunt în general sume de bani, însă au fost cazuri în care au fost furate și alte bunuri mici și de valoare (telefoane, bijuterii).Victimele acestui gen de infractori fac parte din categoria persoanelor în vârstă, care sunt mai vulnerabile.Metoda “Detergentul” : falșii vânzători bat la ușa victimelor și oferă produse de curățenie gratuite sau le vând la preturi promoționale.Metoda “Deratizarea” : sub motivul că sunt angajații unor firme care oferă servicii de deratizare, primesc acordul victimei de a intra în locuință.Metoda ”E-ON”: infractorii pretind că sunt reprezentanţi ai companiilor de gaz, apă, electricitate și solicită accesul în locuinţă pentru verificări sau plata în avans a unor servicii.Metoda ”Străinul”: infractorii spun că sunt cetăţeni străini şi vorbesc stricat limba română, pretind că au o urgenţă medicală şi nu au bani româneşti asupra lor. Solicită apoi victimelor să le schimbe sume în valută. Iau banii şi lasă garanţie o geantă în care afirmă că au valută sau bunuri de valoare, spunând că se vor întoarce.Metoda “Cerşetoria”: infractorii pătrund în locuințele oamenilor și cerşesc sau solicită un pahar cu apă. Din această categorie fac parte în general femeile şi copiii.Distrag atenția victimelor, le trimit în altă cameră pentru a aduce un anumit lucru, timp în care caută bani sau bunuri de valoare. Unii infractori lucrează în echipă: în timp ce primul distrage atenția victimei (de exemplu, stau în bucătărie cu uşa închisă), cel de-al doilea pătrunde în apartament şi caută în celelalte camere.Pentru a nu fi victimele infracțiunilor prin împrietenire, Poliția Brașov vă recomandă: Fiți precauți când la ușa dvs se prezintă, fără a fi solicitat vreun serviciu, persoane necunoscute care declară că sunt reprezentante ale companiilor de utilități (gaz, curent, primărie, cablu TV, etc.) sau care pretind a fi reprezentanți ai unor supermarketuri ce oferă gratuit produse sau prezintă diverse promoții – nu permiteți accesul acestora în locuință, sau dacă totuși o faceți, nu îi lăsați nesupravegheați nici măcar pentru scurt timp; Învăţaţi copiii să fie discreţi şi să nu se laude altor persoane cu achiziţiile făcute de dumneavoastră (aparatura electronică, laptop, bijuterii sau că aveţi sume mari de bani în casă); Evitaţi să vă afişaţi sau să discutaţi despre bunurile de valoare pe care le deţineţi în locuinţă (bani, bijuterii, seif, obiecte de artă); Persoanele care pretind că sunt reprezentanți ai firmelor furnizoare de utilități, ce solicită accesul în curte sau imobil sub pretextul unor verificări, trebuie să aibă asupra lor legitimații de serviciu; Nu este nimic greșit din partea dumneavoastră dacă notați numele acestora și alte detalii și verificați telefonic dacă scopul legitim pe care îl invocă este real. Astfel veți putea pune la dispoziție date utile polițiștilor, în situația în care așa-zișii binevoitori ascund intenții infracționale; Nu lăsaţi bilete în uşă sau mesaje pe robotul telefonic/rețelele de socializare prin al căror conţinut să se subînţeleagă absenţa dumneavoastră; Dacă aveți suspiciuni în legătură cu persoane străine aflate în scara de bloc, anunțați imediat poliția și alertați vecinii.

NU ORICINE ÎȚI INTRĂ ÎN CASĂ ÎȚI VREA BINELE.



AI GRIJĂ: POȚI RĂMÂNE FĂRĂ BUNURI!