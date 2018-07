Prevenirea furturilor din locuințe în perioada vacanței de vară

Multe furturi din locuinţe sunt comise spontan, favorizate de oportunităţile create de neatenţie/neglijenţă. Un hoţ observă un geam deschis, o uşă neasigurată sau lipsa unui sistem de alarmă şi acest lucru îl determină să acţioneze. Este extrem de neplăcut să-ţi găseşti casa spartă la întoarcerea din concediu, iar măsurile luate de proprietari pentru a induce răufăcătorilor sentimentul că șansele de a sparge locuința sunt minime, iar riscul este maxim, constituie o adevărată barieră psihologică.



În scopul reducerii riscului victimal în cazul comiterii infracţiunilor de furturi din locuințe în perioada vacanței de vară, Poliţia Braşov vă recomandă:



 Nu comunicaţi date despre plecarea de acasă pentru o perioadă mai lungă, în conversaţiile cu alte persoane sau pe reţele de socializare;

 Pregătirile de deplasare să fie făcute cât mai discret;

 Spuneţi numai persoanelor de încredere când plecaţi de acasă pentru mai multe zile;

 Puneți un prieten sau un vecin sã aibã grijã de casa dumneavoastrã când sunteți în vacanțã - sã ia scrisorile din cutia postalã, sã aranjeze draperiile, sã adune frunzele, chiar sã tundã iarba dacă locuiți la casă și, în general, sã facã sã parã cã acea casã este locuitã;

 Nu lăsaţi în locuinţă obiecte de valoare sau bani, acestea vor fi întotdeauna în atenţia infractorilor;

 Evitaţi depozitarea în curtea casei a bunurilor care pot atrage atenţia hoţilor (biciclete, maşini de tuns iarba etc.);

 Prezenţa unui câine de pază în curte în cazul în care locuiți la casă îi poate descuraja pe hoţi;

 Închideţi şi asiguraţi la plecare toate uşile şi geamurile casei (uşa de la balcon, geamul de la baie, bucătărie, cămară), inclusiv cele ale anexelor locuinţelor;

 Mesajul lăsat pe robotul telefonic trebuie să inducă ideea că este cineva acasă dar nu poate răspunde pentru moment;

 Un sistem de alarmă sau supraveghere video al casei îmbunătăţeşte securitatea acesteia, nu uitaţi să-l activaţi la plecarea din locuinţă.

 Nu lăsaţi cheia sub ştergătorul de la uşă, în ghiveciul cu flori, în poştă, sus pe tocul uşii etc.

 Alegeţi încuietori prevăzute cu chei ce nu pot fi multiplicate uşor;

 Dacă locuiţi la parter, etajul 1 sau ultimul etaj, asiguraţi-vă ferestrele prin montarea unor gratii metalice;

 Evitaţi depozitarea la vedere, a ambalajelor obiectelor de valoare pe care le-aţi achiziţionat.

 Pentru protejarea caselor de vacanţă sau a celor în construcţie recomandăm proprietarilor să stabilească cu vecinii o modalitate de supraveghere a casei şi să depoziteze bunurile de valoare în locuri sigure.

 Nu lãsa niciodatã garajul sau anexele casei neîncuiate, mai ales dacã există o ușã care face legãtura cu casa. Încuiați uneltele și scãrile pentru ca hoțul sã nu poatã sã le foloseascã pentru a pãtrunde în casã.



NU UITAŢI CĂ PAZA BUNĂ TRECE PRIMEJDIA REA!