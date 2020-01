Preţul la agentul termic în Brașov rămâne neschimbat în 2020

Descriere foto: Preţul gigacaloriei pentru consumatorii casnici de la Brașov rămâne în 2020 acelaşi ca în urmă cu un an; sursa: bzb.ro





Anul acesta continuă branşările de instituţii publice!



Potrivit unei hotărâri a Consiliului Local Braşov, preţul gigacaloriei pentru consumatorii casnici rămâne în 2020 acelaşi ca în urmă cu un an. Astfel, costurile cu încălzirea pentru un apartament sau garsonieră din Braşov vor fi similare cu cele din primele luni ale anului 2019, însă acestea depind de temperaturile de afară.



„Pentru consumatorii casnici, preţul gigacaloriei a rămas acelaşi, în speţă 198,97 lei, cu tot cu TVA. O modificare am avut în luna decembrie, referitoare strict la consumatorii non-casnici, branşaţi atât la transport, cât şi la distribuţie, dat fiind ultimul ordin al preşedintelui ANRE”, a precizat Mircea Marin, director al Serviciului Public Local de Termoficare (SPLT) Braşov.



Anul trecut s-au făcut câteva investiţii importante în acest domeniu, iar acestea vor fi şi mai semnificative în 2020. Efectul nu va fi resimţit de simpli cetăţeni, deoarece gigacaloria este oricum, subvenţionată de municipalitate, însă societatea care distribuie agentul termic îşi va reduce costurile. Anul trecut s-au investit 3 milioane de lei doar pentru branşarea Colegiului Naţional „Grigore Moisil”.



O altă investiţie importantă a fost în zona Astra – Metrom, unde s-au instalat panouri solare care reduc cheltuielile societăţii în obţinerea de agent termic.



„De anul acesta am solicitat investiţii de aproximativ 10 milioane de lei. Discutăm de branşarea Spitalului Judeţean de pe Calea Bucureşti, de branşarea Spitalului Tractorul, a Colegiului «Mircea Cristea», pentru care s-au făcut deja studiile de fezabilitate, s-au aprobat indicatorii tehnico-economici şi putem da drumul la procedurile de licitaţie”, a declarat Mircea Marin.



Șeful serviciului de termoficare din Braşov spune că, pentru calitatea aerului din oraş, ar fi mult mai benefic ca un procent cât mai mare de consumatori să fie branşaţi la sistemul centralizat. Deocamdată, societatea are ca strategie atragerea consumatorilor non-casnici şi abia când sistemul centralizat se va dovedi din nou eficient se aşteaptă la o revenire masivă a apartamentelor la acest sistem.