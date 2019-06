Premiile Gault&Millau - Femeia Bucătar a anului e din Braşov: Oana Coantă

Descriere foto: Oana Coantă, proprietarul Bistro de l'Arte, a fost desemnată Femeia Bucătar a anului de către Ghidul internaţional Gault&Millau; Sursa: zilesinopti.ro



Ghidul internaţional Gault&Millau a lansat ediţia 2019 a ghidului de restaurante pentru România.



275 de restaurante au fost selectate din toată ţara, din cele mai importante 15 oraşe – 154 de localuri fiind noutăţi faţă de ediţia din 2018.

Din Braşov au fost selectate 16 unităţi, dintre care 13 restaurante si 3 localuri POP.



Tot la Brasov a ajuns anul acesta şi premiul pentru „Femeia Bucătar a anului/Woman Chef of the Year”. Acesta a fost acordat Oanei Coantă de la Bistro de l'Arte, care a obţinut si cel mai mare scor din Braşov – 12,5 puncte.



Oana Coantă este proprietarul Bistro de l'Arte și bucătarul șef al acestui local, unde mâncarea uimește de fiecare dată, având un gust extraordinar.



Restaurantele din Braşov au primit în total 9 bonete: 4 restaurante cu scor de 12 puncte (Dei Fraţi, Poarta Şchei, Prato şi Sub Tâmpa), 1 restaurant cu scorul de 11,5 puncte (Belvedere) şi 3 restaurante cu scor de 11 puncte (Casa Hirscher, Pilvax şi Trattoria Pocol).

Evaluările restaurantelor din ghidul de restaurante Gault&Millau România, ediţia 2019, au fost realizate de o echipă de 17 evaluatori dintre care 15 locali (cetăţeni români şi experţi) şi 2 internaţionali.



Gault&Millau este primul ghid internaţional gastronomic care intră pe piaţa românească. Ghidul a fost publicat mai întâi în Franţa, acum 50 de ani, de doi jurnalişti pasionaţi – Henri Gault şi Christian Millau. În timp, a cunoscut un success internaţional, fiind acum prezent în peste 20 de ţări şi 5 continente.



Gault&Millau îşi propune explorarea bucătăriei prin evaluarea calităţii, creativităţii şi autenticităţii descoperite în restaurantele locale.



„Investiția în Gault&Millau este de fapt investiția într-o platformă globală care poate exprima clar și convingător potențialul gastronomic local, cu un impact semnificativ în HoReCa, turismul și agricultura din România. Sper ca recunoașterea oferită de echipele noastre locale și internaționale de evaluatori să genereze un nivel mai mare de încredere pentru cei care îndrăznesc să facă lucrurile cu autenticitate și asumare, cu toate riscurile și obstacolele inerente. Sper, de asemenea, ca modul în care va evolua gastronomia din România, să fie o chemare puternică pentru românii care de ani buni creează gust și experiențe culinare deosebite în alte părți ale lumii”, a explicat Alexandru Almăjeanu, fondator, Gault&Millau România.