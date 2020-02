„Premiile Anului 2019 în Cultură” la Brașov

Descriere foto: Marți, 25 febeuarie 2020, de la ora 19.00, la Centrul Multicultural al Universităţii Transilvania vor fi înmânate „Premiile Anului 2019 în Cultură”. În total, sunt 14 categorii în care vor fi evidenţiaţi premianţii; Sursa: newsbv.ro